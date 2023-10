歡然取水教會舉行秋季園遊會。(Harvest Festival)

位於東法拉盛 35大道上介於167和168街之間的歡然取水教會(Spring of Salvation, 簡稱SOS),目前借用美國教會Church on the Hill 於每週日下午3:30聚會,周間亦有小組查經聚會。教會自成立以來,致力於服務社區,向社區傳揚主美好福音,見證主愛。他們深信主耶穌不僅拯救靈魂,賜下真平安,也願意賜福給人身、心、靈的健康,因此,歡然取水教會將於10/14(週六)早上10:00 至下午3:00,與Church on the Hill 教會合作的秋季園遊會(Harvest Festival), 由資深專業醫師向社區人士免費提供量血壓 、測血糖 和內分泌系統失調等的專業醫療諮詢。

歡迎社區各界人士前來參加!若需知其他消息,請進入教會網站www.soschurchny.org,或聯繫請email 至 [email protected]。