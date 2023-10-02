Northwestern Mutual財富管理顧問Rick Hu 為您量身打造美好的退休計劃

Rick Hu（前排中）和他的同事將幫助您構建最適合您的退休理財計劃。

如何為退休後的生活開銷做好準備。也許您已經有了完善的財務規劃。但是就在這個重要的的日子越來越近時，您也許還有些懷疑「我應該如何為退休做準備？」位於紐約州紐約市的Northwestern Mutual財富管理顧問Rick Hu建議，「您可以參考下面列出的十件事，讓您安穩平順地從朝九晚五過渡到退休生活。」

1. （如果您有伴侶的話）和您的伴侶談談，您越早開始與伴侶商討退休後的生活，就越容易商量出一個能夠同時符合雙方需要的方案。

2. 做好算術：您一旦決定了日後想要的生活方式，請計算一下這樣的生活消費金額多寡，然後開發出一套能夠反映生活需求的退休預算。通常最理想的就是例如社會安全給付、退休金 、年金等保證收入足以支付例如食物和住房等必要的生活開銷。通過投資 讓財富增長當然重要，隨時備妥現金儲備（例如通過終身壽險 累積的現金價值）也同樣重要。

3. 將社會安全給付最大化：

在什麽時候和用什麽方式領取社會安全給付將決定您一輩子的福利。您在62歲，也就是夠資格領取社安給付的最低年齡限制，或是在完整退休的70歲，也就是領取社安給付的最高年齡限制，您若在未達到完整退休年齡時領取社安給付會減少您的給付金額。如果您在達到完整退休年齡後才請領社安給付，每推遲一年，您領取的金額將成長百分之8，直到您年滿70歲爲止。

4. 減輕債務：首先是您應該優先償還任何高利率債務，例如信用卡債務或是私人貸款，以免在退休後受到沉重債務拖累。

5. 善用優惠稅務條例：如果您已年滿50歲，您可以在2023年額外存入7500美元到大部分雇主提供的退休計劃，另外還可存入1000美元到個人退休帳戶。只要您負擔得起，請盡您所能投資到享有稅務優惠的退休計劃。

6. 為醫療照護開銷預做準備：我們年齡越大，醫療照護開銷會逐漸增加。如果您的雇主提供健康儲蓄 賬戶（Health Savings Account，HSA），請考慮投入資金。該帳戶的醫療開銷免稅，未用盡的資金可以繼續存入下一年的帳戶，而且其成長同樣免稅。請別忘了在年滿65歲時加入聯邦醫療計劃Medicare，萬一您錯失了加入該計劃的期限，您會受到終身的罰金。

7. 重新檢視您的遺產計劃檔:根據您目前的願望，更新您的生前遺囑、(醫療照護和財產)授權書、遺囑、信託、和指定受益人。

8. 針對長期照護做些研究：聯邦醫療保險 不包含長期照護，但是您或是您的伴侶可能在日後某個時候會需要長期照護。請與您的理財顧問商討一旦出現長期照護的需要，對您的退休計劃可能發生的潛在影響。

9．請考慮投資年金：退休者面臨的最大挑戰，就是明白如何讓他們的儲蓄長久的延續下去。持續終身而且不受市場波動影響的穩定收入可以通過年金取得。

10．定期檢視您的計劃：“我應如何開始為退休做準備？”這個問題是您與您的配偶、伴侶、或其他家庭成員針對未來進行建設性對話的重要起點。“您可以通過理財顧問的幫助構建並更新您的退休理財計劃。”如欲瞭解更多的諮詢請聯絡Northwestern Mutual財富管理顧問 Rick Hu, 電話：917-522-6450，地址：1 Battery Park Plz Suite 3350, New York, NY 10004.