田芳痛症理療康復中心喬遷新址 提供最完善的痛症理療服務

田芳痛症理療康復中心為更好的服務病患現擴大喬遷至新址：136-20 Maple Ave, Suite 802室，新診所整潔明亮，硬體設施先進齊全，有11 個診療床位，還有各種先進的超聲波儀、頸腰牽引床、紅外線燈，並配備專業的醫療及復健運動器械，為病患提供一個設備齊全、簡約舒適的診療及康復環境。

田芳醫學 博士是一位具有豐富臨床經驗和專業知識的痛症管理醫師，她專注於治療各種急性和慢性的肌肉 骨骼和神經系統的疾病，如頸部和背部的疼痛、關節 僵硬、運動傷害、手術後的復原等。她擁有美國理療康復專科特刊文憑，是美國理療康復醫學學院院士，曾任紐約醫院皇后醫療中心和瑪摩利醫療中心主治醫師。

她也是美國物理治療協會的會員，並持續參加各種專業培訓和進修課程，以保持最新的專業知識和技能。

田醫生會和她同仁們找出導致痛症的生理和心理因素；並提供先進、創新和循證的治療方法，以切合個別患者的需求。針對不同的個案制定個性化的治療方案。田醫師認為許多人可能不清楚自己的疼痛是由什麼原因引起的，有些可能是由於過度勞累、姿勢不良、運動損傷、關節退化、神經壓迫等造成的，有些可能是由於癌症 、免疫系統失調、代謝異常等更嚴重的問題所致。特別是對於老人家骨質疏鬆，都必須進行全面的檢查和評估，並根據長者的具體情況和需求，給出最合適的建議和治療方案。

田芳醫師表示，她希望通過她的專業服務，能夠幫助更多的人減輕或消除他們的身體不適，提高他們的生活質量和健康水準。她也歡迎社區居民來到她的新診所參觀和諮詢，並享受免費的初步評估和治療建議。她的新診所接受各種保險 ，並提供方便的預約和彈性的時間安排。她的聯繫方式是：電話：347-438-1534，347-506-0646。新診所地址：136-20 Maple Ave, Suite 802室（美國銀行旁）。