我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加聖谷新添多家華人超市 購物更多選擇

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

田芳痛症理療康復中心喬遷新址 提供最完善的痛症理療服務

紐約訊

田芳痛症理療康復中心為更好的服務病患現擴大喬遷至新址：136-20 Maple Ave, Suite 802室，新診所整潔明亮，硬體設施先進齊全，有11 個診療床位，還有各種先進的超聲波儀、頸腰牽引床、紅外線燈，並配備專業的醫療及復健運動器械，為病患提供一個設備齊全、簡約舒適的診療及康復環境。

田芳醫學博士是一位具有豐富臨床經驗和專業知識的痛症管理醫師，她專注於治療各種急性和慢性的肌肉骨骼和神經系統的疾病，如頸部和背部的疼痛、關節僵硬、運動傷害、手術後的復原等。她擁有美國理療康復專科特刊文憑，是美國理療康復醫學學院院士，曾任紐約醫院皇后醫療中心和瑪摩利醫療中心主治醫師。

她也是美國物理治療協會的會員，並持續參加各種專業培訓和進修課程，以保持最新的專業知識和技能。

田醫生會和她同仁們找出導致痛症的生理和心理因素；並提供先進、創新和循證的治療方法，以切合個別患者的需求。針對不同的個案制定個性化的治療方案。田醫師認為許多人可能不清楚自己的疼痛是由什麼原因引起的，有些可能是由於過度勞累、姿勢不良、運動損傷、關節退化、神經壓迫等造成的，有些可能是由於癌症、免疫系統失調、代謝異常等更嚴重的問題所致。特別是對於老人家骨質疏鬆，都必須進行全面的檢查和評估，並根據長者的具體情況和需求，給出最合適的建議和治療方案。

田芳醫師表示，她希望通過她的專業服務，能夠幫助更多的人減輕或消除他們的身體不適，提高他們的生活質量和健康水準。她也歡迎社區居民來到她的新診所參觀和諮詢，並享受免費的初步評估和治療建議。她的新診所接受各種保險，並提供方便的預約和彈性的時間安排。她的聯繫方式是：電話：347-438-1534，347-506-0646。新診所地址：136-20 Maple Ave, Suite 802室（美國銀行旁）。

醫學 關節 癌症 肌肉 保險

上一則

法拉盛中文學校 堂課網課全年上課 10月報名送2個月 11月報名送1個月

下一則

10/14布碌崙免費法律諮詢 有中文服務

熱門新聞

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

2023-09-24 09:24
畫面中可以看出這名婦女相當氣憤，起身後還不忘往男子的背部踹上一腳。(取自X)

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

2023-09-26 11:41
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

2023-09-26 07:47
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了