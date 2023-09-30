夏迎秋西醫內科七天看診 籲保暖與防疫兼顧 避免感染

夏醫師視病如親，病患對病情有任何的疑問或治療上的種種問題，夏醫師總能為病患詳細的分析解說，使病患瞭解放心。

位於法拉盛 鬧區法拉盛廣場大樓內的夏迎秋西醫內科醫療設備先進、環境優雅，以熱情的服務態度、精湛的醫術贏得患者的肯定與讚賞。夏醫師提醒僑胞，季節交替時節，氣溫變化大，稍微不小心便患流感，對於抵抗力較弱的族群，夏醫師建議可施打流感疫苗 ，多一層防護。

為滿足疫後多數人作息改變緣故，法拉盛診所實施七天看診，方便僑胞彈性就診。該診所接受各種主要保險，無保險患者優惠收費，精通多種語言，有需要的僑胞可前往或致電查詢。

夏醫師表示，老人和幼兒是流感季的高危險群，一旦感染就易引發併發症，加上目前Covid-19變種病毒亦未休止，保暖與防疫同等重要，雖然口罩 令已解除，但在人多的場所時也盡可能戴上口罩，希望僑胞做好防備措施，避免感染。時序進入秋季，是注射流感疫苗的季節，如您是體質較弱或是常常出入人多的場所或必須搭乘大眾交通工具的族群，都可以預先防範，施打流感疫苗，多一層保護。

疫後看診對於首次來診的病患，醫護人員於預約時會先詢問有無發燒、出外旅遊史，初步確認病因概況。該診所提供乾洗手液消毒，醫護人員一律是戴上口罩，對於臨時忘記攜帶口罩的病患，該診所也會提供口罩。全天診間及看診器械都皆有固定時間嚴格消毒，確實做到醫病之間的安全保護。

夏醫師學經歷背景完善，從業多年累積豐富經驗，多年來的細心態度贏得病患的信任，無論診所設在那兒，總有一批經過她細心醫治的老病患緊緊地跟隨著她。

夏迎秋醫師是西醫內科、醫學 科學雙博士，擁有美國內科專科特考文憑。夏醫師在北京大學醫學部取得醫學博士學位後來美深造，後在紐約愛因斯坦醫學院獲得科學博士學位。在NORTHWELL 系統內科住院醫畢業後，任HOFSTRA/NORTHWELL醫學院臨床醫學副教授，NORTHWELL 系統長島 猶太醫院、長島北岸醫院主治醫師。

該診所服務項目：年度全身健康檢查，入學就業體檢，各種疫苗注射，急診，心電圖，肺功能測試，過敏針，過敏皮試，大小便檢驗。主治：高血壓，糖尿病，高血脂，心臟病，甲狀腺，前列腺，急慢性支氣管炎，哮喘，感冒，發燒， 胃腸炎，尿路感染，皮疹，關節炎，肝炎，花粉過敏，貧血，頭暈，頭痛。

法拉盛診所地址： 3808 Union Street., #7C, Flushing, NY 11354

法拉盛友聯街法拉盛廣場大樓7樓C 室 (全新裝潢，全新醫療檢測儀器)

電話：718-866-2828/ 718-475-9606。 傳真： 718-475-9607

看診時間：七天全天看診(9AM-5PM)，周三(11AM-7PM)

長島診所地址：266 Jericho Turnpike, Mineola, NJ 11501 (近新飛龍超市)

電話：516-294-8889

開診時間：週一，三，四全天看診 (9AM-5PM)