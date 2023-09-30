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王嘉廉社區醫療中心10月7日舉辦免費「迎接新生寶寶」派對

紐約訊

王嘉廉社區醫療中心將為社區內的準媽媽及其家人舉辦免費「迎接新生寶寶」派對。活動將於10月7日（星期六）下午1時至3時在醫療中心位於皇后區的新址法拉盛40路131-72號（40路與大學點大道交界處）5樓舉辦。該活動與帝國藍十字藍盾保險（Empire BlueCross BlueShield）合作，將以英文和國語進行。參加活動須提前註冊，敬請致電：(646) 984-4292洽詢登記報名。

迎接新生寶寶會讓每人既高興又忙碌。為了慶祝準父母及家人在生命中的這一重要時刻，王嘉廉社區醫療中心將舉辦活動講解有關產前和產後的保健護理和注意事項，同時為參加者贈送禮品及抽獎獎品！醫療中心健康教育部主任朱雅潔將幫助準父母瞭解分娩前後的準備以及母乳餵養相關知識。她表示﹕“懷孕生產到照顧新生兒不僅僅是準媽媽一個人的事情，因此我們鼓勵更多新生兒家庭親友前來參加活動。”王嘉廉社區醫療中心法拉盛兒科部李護士長李淡容屆時將介紹基本的新生兒護理及疫苗接種資訊，以進一步幫助準父母做好準備。帝國藍十字藍盾保險將在現場提供醫療保險相關資源和資訊。

50多年以來，王嘉廉社區醫療中心作為領先的醫療服務提供機構，始終致力於為曼哈頓和皇后區服務不足的社區，尤其是亞裔社區，提供優質且可負擔的醫療服務。醫療中心每週開診7天，接受大多數的主要醫療保險，在曼哈頓和皇后區設有六個交通方便的地點，為成人及兒童提供全面的基本醫療服務。王嘉廉社區醫療中心的卓越傳統及使命獲得全國認可，即確保所有人都能公平地獲得醫療服務，無論他們是否有能力支付醫療費用、說何種語言或任何移民背景。瞭解更多資訊，請瀏覽網頁：https://www.cbwchc.org/index_ch.asp。

醫療保險 皇后區 法拉盛 曼哈頓 教育部

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