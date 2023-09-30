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北美勞斯萊斯醫療器集團 喜迎十月國慶

紐約訊
勞斯萊斯按摩椅十月國慶買一送一，買FJ-8500按摩椅就送魔鬼按摩槍。
勞斯萊斯按摩椅十月國慶買一送一，買FJ-8500按摩椅就送魔鬼按摩槍。

30年行家資歷的北美勞斯萊斯醫療器集團（DR. BOSS/BOSSCHAIR ACIGI RELAXATION），在光輝燦爛的十月國慶期間重磅出擊，專治頸椎腰椎頑疾的世界頂級4D勞斯萊斯按摩椅FJ-8500，原價$19,999，現以低於四折的驚爆價$6,999推出，並且買一送一，買就送$399魔鬼按摩槍。

該集團美東負責人沈經理敬請僑胞認明勞斯萊斯醫療按摩椅FJ-8500，有著「全球醫療按摩椅王」（The King of Medical Massage Chair）的美名，無疑是強身健體，延年益壽的最佳利器。沈經理介紹，FJ-8500模擬真人手法，能夠從頸部到臀部完全貼合人體脊椎，又會根據人體曲線和按摩需求，予人最貼合和最舒適的按摩感受，可謂拳拳到肉，深得你心。

沈經理還說，FJ-8500品質超群，傲視江湖。它的強大功能主要有自動測試、S-L雙軌道，雙套控制系統、超大LED螢幕、中英文顯示、瑜伽拉筋、催眠大師、深層日本指壓，並附帶高檔藍牙音響系統。

該集團包按摩椅10年維修，頭3年免費。購椅和詳情，請逕聯繫北美勞斯萊斯醫療器集團，全美訂購免費電話： 1-888-343-3168，法拉盛電話： 646-824-8873，地址： 136-20 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Flushing, NY 11354（新世界商城二樓）；布碌崙電話： 917-299-4035，地址： 7109 18th Ave, Brooklyn, NY 11204（豐源家居）；唐人街電話： 212-226-7823，地址： 119 Bowery, NY, NY 10002（新福華傢俬），網址： www.DrFuji.com。

北美勞斯萊斯醫療器集團推介型號FJ-8500的世界頂級4D按摩椅，十月國慶驚爆價...
北美勞斯萊斯醫療器集團推介型號FJ-8500的世界頂級4D按摩椅，十月國慶驚爆價$6,999。

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