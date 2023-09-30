鄧氏中醫疑難雜症診所主持人 鄧振球醫師精治嚴重失眠

鄧氏中醫疑難雜症診所主持人鄧振球醫師指出，現代人身處高科技時代，工作與生活受制於全球化網路，時刻不停地跟著線上信息打轉。由於變化步調節奏太快，令人們普遍難以承受而備感焦躁，夜不成眠。睡眠不足對人體健康危害甚巨，而且失眠 人口越來越多。中醫能在鎮靜劑與安眠藥以外，提供藥效溫和又有效的中草藥方劑，甚至對嚴重失眠都能起作用。

鄧醫師解釋，失眠症是睡眠障礙的一種表現形式。失眠的人長期處於睡眠不足狀態，嚴重引起感知方面變化，如視野變差、幻視、免疫功能降低、消化功能和性功能減退、記憶力下降、脾氣變暴躁、性格改善，也會誘發高血壓 、冠心病、中風 、糖尿病，導致皮膚燥烈等，嚴重時還會導致精神分裂和抑鬱症、焦慮症和植物神經功能紊亂等等。然而若果長期使用安眠類藥物壓制病情，可能形成依賴甚至成癮，又由於中老失眠者的肝心腎功能會隨著年齡的增加而體能衰退，長期吃安眠藥又有可能造成臟器衰竭。

那麼中醫如何解決這個問題呢？「內經」曰：「 天有晝夜，人有起臥。」中醫理論是天人相應，天人合一。根據各種原因，如心煩和失眠是分不開的，煩是心神不安定，是心神的攏亂。火浮越在上則容易起煩，所以火要歸根，就是要腎水來濟心火，心火不浮越在上，火便歸根了，就靜了。從心煩入手，辯證論證。還有脾胃虛寒也是睡眠障礙一種；陰陽主合，脾胃飽脹也是一個主要原因，影響失眠跟心腎關係密切，還跟其他臟腑有關係。

鄧醫生經常接觸到一些典型中年失眠患者，其中不少同時染患抑鬱症伴隨頭昏，心悸心慌，納食差，全身乏力，晨起頭面浮腫，口乾喜飲，但不多飲，手足心發熱，大便秘結，小便赤黃，唇重暗紅，脈緊軟有結代。

鄧醫師分析以上症狀，診斷出患者因陽虛，煩躁不寧而導致失眠。鄧醫師的治療方法為溫陽抑陰，使相火到其位，用傷寒仲景方，乾薑附子湯基方加減： 制附片、龍骨、牡蠣、桂枝、半夏、陳皮、石菖蒲、乾薑、茯苓加白朮等，通常治療數月，可望失眠消失，不再復發。

鄧醫師提醒，失眠症狀是由五臟六腑疾病所引起，跟情緒怨恨關係最密，由怨生恨，心主喜和恨，恨能導致失眠，過喜也會導致失眠，生活起居飲食不正常，工作過於繁重等等，是有以上問題的失眠患者一定要注意的。老子曰「知足常樂」。

鄧醫生建議失眠患者一個自療的方法，勸慰他們不妨在睡前試著雙腿相盤，做一會兒深呼吸，吸氣到腳後跟，大概15分鐘左右，這會有助入睡。

鄧氏中醫疑難雜症診所提供免煎中藥，濃縮顆粒，開水沖服，效果與中藥飲片相同。其華埠 診所：90 E. Broadway（東百老匯）2號鋪, Manhattan, NY 10002 (近F, R, B, D, L, 6號地鐵 )；法拉盛診所：136-30 Sanford Ave, #1E, Flushing, NY 11355，諮詢電話：917-330-3108，鄧氏中醫師健康專欄: www.nydengzhenqiu.com。