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韓亞銀行 推出中秋電匯促銷活動

紐約訊
韓亞銀行KEB Hana Bank USA N.A法拉盛分行在北方大道 (H Mart 旁)，寬敞明亮，交通便利，停車容易。
韓亞銀行KEB Hana Bank USA N.A法拉盛分行在北方大道 (H Mart 旁)，寬敞明亮，交通便利，停車容易。

為慶祝中秋節，韓亞銀行KEB Hana Bank USA N.A於9 月14 日至9 月29 日期間推出「電匯優惠」活動，$3000以內的電匯免手續費，歡迎大家利用。

這項優惠的具體內容，是通過美國韓亞銀行向中國和韓國電匯轉帳金額不超過 3,000 美元，免收電匯費用，同時在韓亞銀行全球網路內的轉帳均免收電匯費用，且無金額限制。此服務適用於所有韓亞銀行Hana Bank USA 個人帳戶。韓亞銀行的全球網路遍及超過 25 個國家，提供安全、便利的電匯選項。

韓亞銀行總裁兼首席執行官 Chris Hwang 表示：「中秋節是中國、韓國最盛大的節日之一，家人和親戚可以聚在一起共享一頓豐盛的大餐。」 「我們希望在中秋節期間向他們的親人表示感謝，從而幫助我們的客戶感覺更親近。」

如需了解更多信息，請前往任一美國韓亞銀行分行或訪問網站 www.kebhana.us。法拉盛分行、曼哈頓分行、新州利堡分行的資訊如下：

法拉盛：156-44 Northern Blvd.，Flushing, NY 11358，(718) 412-1258。曼哈頓：

309 Fifth Ave.，New York, NY 10016，(212) 689-3330。新州：201 Main St. Fort Lee, NJ 07024，(201) 592-7306。

法拉盛 曼哈頓 新州

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