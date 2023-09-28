致死率達30%的骨折 簡單檢測有助預防骨質疏鬆

百康仁德醫生集團的老年專科醫生黃征波籲民眾注意骨質疏鬆，DEXA簡單檢測有助預防，減低致殘率極高的骨折。

骨質疏鬆是長者中最常見的骨骼疾病，但因為“不痛不癢“，常常被人忽視。其實，骨質疏鬆可能帶來致死、致殘率極高的骨折，長者應當及早預防。

百康仁德醫生集團的老年專科醫生黃征波（Zhengbo Huang, MD）指出，骨質疏鬆在早期往往沒有明顯症狀。等到出現腰背疼痛、身高縮水、駝背等症狀時，骨質疏鬆已經對脊柱、髖骨等骨骼造成很大威脅，甚至一次輕微的碰撞就可能造成骨折。而老年人一旦骨折，可能會引發一系列併發症 。數據顯示，發生髖骨骨折的老人，在第一年的死亡率可達20%到30%；50%到60%的病人可能會留下後遺症。

有以下因素的民眾，都屬於骨質疏松症的高危人群：老齡、女性絕經、母系家族史（尤其髖部骨折家族史）、低體重、男性性激素低下、吸煙、過度飲酒或咖啡 、體力活動少、飲食中鈣和/或維生素D缺乏（光照少或攝入少）、使用影響骨代謝的藥物（如糖皮質激素、抗腫瘤藥物等）。

黃征波醫生表示，雙能X光骨密度檢查（DEXA）能檢測 患者是否有骨質疏鬆。這是一種低劑量的X光檢查，對脊椎和髖部、手臂前部進行掃描，對骨密度進行判斷。檢測只需要幾分鐘，簡單安全。有骨質疏鬆高危因素的人群，包括絕經後的女性、70歲以上的男性、身高比年輕時縮水3公分以上人士、出現了駝背、骨折等情況的民眾，都應該考慮每兩年進行一次檢測。

黃征波醫生建議，民眾應從年輕時就注意骨質疏鬆的預防。比如要改善飲食，增加蛋白質、鈣和維生素D的攝入，適當接受光照。如果民眾需要額外補充維D，可考慮每日攝入2000單位（IU）的維生素D3。適當的負重運動也非常必要，長者可考慮快走和慢跑，或使用啞鈴進行鍛煉。

如果已經確診骨質疏鬆，民眾在食補與鍛煉的基礎上，還要與醫生探討進行藥物治療。同時，患者要采取有效措施，如保持家中地面乾爽整潔、在家中安裝扶手、夜燈等方式，預防摔倒。

黃征波醫生目前在百康仁德診所看診。地址分別為：法拉盛 38大道 142-18號1C室，電話:（718）888-1722；法拉盛146街35-08號底層，電話：（718）362-6988。