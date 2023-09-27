我應如何開始為退休做準備 Northwestern Mutual 幫助個人達成財務保障

在向朝九晚五的生活告別不再是遙遠的夢想，當您距離退休只剩下幾年而不是幾十年的時候，您該如何自處呢？

Northwestern Mutual財富管理顧問建議，“您可以參考下面列出的十件事，讓您安穩平順地從朝九晚五過渡到退休生活。”

1)（如果您有伴侶的話）和您的伴侶談談

大多數的夫妻或伴侶都不會在退休前針對退休後如何安排時間做深入的討論。萬一你們其中一人夢想著山林別墅和絡繹不絕到訪的親友，而另一人卻夢想著不需花太多時間打理的共有公寓和頻繁的海外旅遊？您越早開始與伴侶商討退休後的生活，就越容易商量出一個能夠同時符合雙方需要的方案。

2)做算術

您一旦決定了日後想要的生活方式，請計算一下這樣的生活消費金額多寡，然後開發出一套能夠反映生活需求的退休預算。通常最理想的就是例如社會安全給付、退休金 、年金等保證收入足以支付例如食物和住房等必要的生活開銷。通過投資 讓財富增長當然重要，隨時備妥現金儲備（例如通過終身壽險累積的現金價值）也同樣重要。萬一您的生活開銷和預算之間有落差，您還有時間可以針對您的計劃做出必要的修正。

3)將社會安全給付最大化

在什麽時候和用什麽方式領取社會安全給付將決定您一輩子的福利。“社會安全署有一套網絡工具，可用來比較您在62歲，也就是夠資格領取社安給付的最低年齡限制，或是在完整退休的70歲，也就是領取社安給付的最高年齡限制，所領取的給付數額估計，”Hu表示。您若在未達到完整退休年齡時領取社安給付會減少您的給付金額。如果您在達到完整退休年齡後才請領社安給付，每推遲一年，您領取的金額將成長百分之8，直到您年滿70歲爲止。

4)減輕債務

儘管例如低利率貸款 等部分債務或許不致對您退休後的生活帶來太大影響，但是您應該優先償還任何高利率債務，例如信用卡債務或是私人貸款。儘早加速償還債務，以免在退休後受到沉重債務拖累。但請不要讓加速償還債務影響到您的退休儲蓄 。

5)善用優惠稅務條例

如果您已年滿50歲，您可以在2023年額外存入7500美元到大部分雇主提供的退休計劃，另外還可存入1000美元到個人退休帳戶。只要您負擔得起，請盡您所能投資到享有稅務優惠的退休計劃。在退休前的五到十年將投資最大化所產生的長期福利，很可能會令短期開銷顯得微不足道。

6)為醫療照護開銷預做準備

我們年齡越大，醫療照護開銷會逐漸增加。所以預先做好計劃，確保您能夠負擔這些開銷是非常重要的。如果您的雇主提供健康儲蓄賬戶（Health Savings Account，HSA），請考慮投入資金。該帳戶的醫療開銷免稅，未用盡的資金可以繼續存入下一年的帳戶，而且其成長同樣免稅。請別忘了在年滿65歲時加入聯邦醫療計劃Medicare，萬一您錯失了加入該計劃的期限，您會受到終身的罰金。

7)重新檢視您的遺產計劃文件

根據您目前的願望，更新您的生前遺囑、(醫療照護和財產)授權書、遺囑、信托、和指定受益人。

8)針對長期照護做些研究

聯邦醫療保險 不包含長期照護，但是您或是您的伴侶可能在日後某個時候會需要長期照護。請與您的理財顧問商討一旦出現長期照護的需要，對您的退休計劃可能發生的潛在影響，並確保您能夠從容的應付此風險。

9)請考慮投資年金

退休者面臨的最大挑戰，就是明白如何讓他們的儲蓄長久的延續下去。持續終身而且不受市場波動影響的穩定收入可以通過年金取得。重點在於選擇適合您的狀況的正確年金種類。一位理財顧問·可以爲您説明選項，幫助您決定年金是否是您正確的選擇。

10) 定期檢視您的計劃

“我應如何開始為退休做準備？”這個問題是您與您的配偶、伴侶、或其他家庭成員針對未來進行建設性對話的重要起點。“您可以通過理財顧問的幫助構建並更新您的退休理財計劃，”Hu表示。“在退休日期日漸接近時，您應該定期與理財顧問會面，至少一年一次，以確保您穩健的走在通往您夢想中的退休生活的道路上。”

Northwestern Mutual幫助個人和企業達成財務保障已有超過165年歷史。通過整體性的規劃方式，Northwestern Mutual 結合專業理財顧問的專長、個人化的數位體驗、和領先業界的產品，協助客戶規劃最重要的事務。