紐約天仁公司 空運精選「新鮮威州花旗參」到埠

紐約天仁公司空運精選「新鮮」威州花旗參」到埠。

每年的九月是「威州花旗參」的收穫季節，紐約天仁公司都會配合華人 入秋時節燉湯、泡酒的需要，特別空運精選「新鮮」威州花旗參到埠，供應廣大僑胞。提到美國威州花旗參，一般人總是想到便於保存的乾參。雖然新鮮的威州花旗參，保存起來沒有乾參長久方便，但是甘甜溫補的新鮮威州花旗參，每根分別用廚房紙包妥，放入密封袋中裝好，再放入冰箱冷凍儲存，食用時直接取出，亦可儲存一個月，毫不變質。古語有雲：「西洋參補而不燥」，適合一般人保健食用。用新鮮威州花旗參煲湯或泡酒，最是美味。由於美國威州花旗參的藥性溫和，煲湯時兩人份就用兩根新鮮參即可，煲過的湯鮮甜味美！有意把握九月份天仁新鮮威州花旗參上市的顧客，可盡快前往華埠 及法拉盛 天仁門市部選購真正產地直銷的純正威州花旗參。數量有限，先到先得。

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