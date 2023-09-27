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紐約天仁公司 空運精選「新鮮威州花旗參」到埠

紐約訊
紐約天仁公司空運精選「新鮮」威州花旗參」到埠。
紐約天仁公司空運精選「新鮮」威州花旗參」到埠。

每年的九月是「威州花旗參」的收穫季節，紐約天仁公司都會配合華人入秋時節燉湯、泡酒的需要，特別空運精選「新鮮」威州花旗參到埠，供應廣大僑胞。提到美國威州花旗參，一般人總是想到便於保存的乾參。雖然新鮮的威州花旗參，保存起來沒有乾參長久方便，但是甘甜溫補的新鮮威州花旗參，每根分別用廚房紙包妥，放入密封袋中裝好，再放入冰箱冷凍儲存，食用時直接取出，亦可儲存一個月，毫不變質。古語有雲：「西洋參補而不燥」，適合一般人保健食用。用新鮮威州花旗參煲湯或泡酒，最是美味。由於美國威州花旗參的藥性溫和，煲湯時兩人份就用兩根新鮮參即可，煲過的湯鮮甜味美！有意把握九月份天仁新鮮威州花旗參上市的顧客，可盡快前往華埠法拉盛天仁門市部選購真正產地直銷的純正威州花旗參。數量有限，先到先得。

天仁公司華埠總店地址：73 Mott St. NY, NY10013 。電話：(212)732-7178 /(212)349-2286 。法拉盛分店地址：135-18 Roosevelt Ave. Flushing, NY 11354。 電話：(718)461-9305。 天仁網址：www.TenRenfinetea.com。訂貨專線：(800)292-2049。傳真：(212)349-2180。

華埠 法拉盛 華人

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