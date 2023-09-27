第六屆紐約中國當代音樂節 「樂築橋樑」集三代中國作曲家之百年傳承

第六屆紐約中國當代音樂節秋日鉅獻，「樂築橋樑」集中展示三代中國作曲家之百年傳承，巴德東西樂團紐約首秀，國際著名琵琶演奏家吳蠻再現《霸王卸甲》。

今年10月2—8日，正值秋高氣爽、中秋餘韻未盡之時，連續第六年舉辦的紐約中國當代音樂節（China Now Music Festival）將以「樂築橋樑」（The Bridge of Music）為題，推出系列音樂會和講座，通過創新融合的藝術節策劃，生動展現東方與西方音樂文化的交叉面以及跨越世紀的中國當代音樂的傳承與繁榮。這更是巴德東西樂團紐約首次演出，國際著名琵琶演奏家吳蠻再現《霸王卸甲》，將次10月2至8日期間在林肯中心和費舍爾表演藝術中心舉行。

新生代跨文化的音樂團體巴德東西樂團（Bard East/West Ensemble）將在蔡金冬指揮下，攜手國際著名琵琶演奏家吳蠻，首次亮相紐約。巴德當代樂團（The Orchestra Now）將致敬當代最受矚目的華人 作曲家伉儷陳怡和周龍，音樂節還將攜手亞洲協會舉辦美中音樂論壇，與紐約頂尖國際音樂機構代表相聚，展開高峰對話，探討美中音樂交流的未來。

音樂節藝術總監蔡金冬表示：「音樂既是人類文明的共同財富，又是不同社會歷史與文化的特有結晶。我希望本屆的紐約中國當代音樂節能帶給大家一個新的希望，新時代的音樂將是多元文化與人類文明的燦爛融濡。」

紐約中國當代音樂節由巴德音樂學院美中音樂研習院攜手中國中央音樂學院共同主辦，致力於通過音樂築建美中兩國的文化橋樑，每年舉辦一系列主題音樂會和講座，呈現令人振奮的中國當代音樂作品。與“樂築橋樑”的音樂節主題相呼應，演出的巴德東西樂團是一聚中西樂器之精華、創造跨文化表演新模式的原創音樂團體。樂團由西樂的弦樂五重奏和七件中國樂器笛子、二胡、琵琶、阮、嗩吶、古箏，再加上中西打擊樂手在內15位音樂家組成，曾於2022年在華盛頓的肯尼迪藝術中心首次登場。樂團將首度亮相紐約中國當代音樂節，在10月4日在林肯中心玫瑰劇院呈現一台全新的、連接東西方地理與時空的音樂會。著名琵琶演奏家吳蠻將作為特邀藝術家亮相，與樂團一起演繹周龍為此次演出重編的琵琶與樂隊作品《霸王卸甲》。此曲在保留琵琶獨奏原曲的結構基礎上進行了現代風格的變化與發展。原板協奏曲即是為吳蠻而做，31年前由吳蠻在美國進行了世界首演。

這場音樂會呈現的所有曲目均由巴德東西樂團委約作曲家創作或特別改編，包括作曲家譚盾《西北組曲》中的《老天爺下甘雨》和《石板腰鼓》兩個樂章，具有濃郁西北民族地方特色。另包括中央音樂學院青年作曲家田田的《社鼓》和姚晨的《不辭青春》，均為世界首演，曲目還包括黃文所作、王哲擔綱獨奏的古琴協奏曲《別賦》，姜瑩創作的《絲綢之路》和李昕艷專為巴德東西樂團改編的美國作曲家科普蘭的《阿巴拉契亞之春》。此套節目10月2日將在紐約上州 的巴德音樂學院劇場 率先與當地居民見面。紐約觀眾熟悉的巴德當代樂團（The Orchestra Now）10月8日將一場別開生面、意義深遠的三代作曲家交響音樂會，以慶祝陳怡、周龍的70壽辰為契機，連接起二者恩師、第一位在西方當代音樂中獲得認可的華人作曲家周文中先生，以及陳怡、周龍兩位的學生、在中國音樂屆風華正茂的周娟和李劭晟。

備受讚譽的華裔作曲家周文中，20世紀80年代在中國的講學不但影響了一批青年作曲家，更堅定了他培育這些傑出人才的使命感。陳怡、周龍和譚盾都是有幸到美國紐約的哥倫比亞大學師從周文中。周先生的音樂以其創新和令人回味而聞名，作品反映了他與東西方傳統的深厚聯繫。10月6日在巴德學院的費舍爾表演藝術中心（Fisher Center for the Performing Arts）舉行音樂會曲目包括周文中管弦作品《花落知多少》、陳怡的《第三交響曲：我的美國音樂歷程》、周龍創作的《京華風韻》、中央音樂學院青年琵琶演奏家劉小菁特別受邀首演周娟所作的《半緣君》、李邵晟的管弦樂作品《南疆巡記》。

第六屆紐約中國當代音樂節“樂築橋樑”紐約市 音樂會及活動時間表：

音樂會一：巴德東西樂團與琵琶大師吳蠻

10月4日，週三晚7:00，地點林肯中心爵士樂 中心 Rose Theater at Jazz at Lincoln Center

音樂會二：巴德當代樂團致敬陳怡和周龍

10月8日，週日下午3:00，地點林肯中心爵士樂中心 Rose Theater at Jazz at Lincoln Center

音樂會票價：$25-$100，使用折扣碼TODAY可享八折優惠；兩場同時購買，其中一場將自動獲得半價優惠；購票方式分網絡購票、致電票房212-721-6500，若直接前往票房可免手續費。學生優惠：使用折扣碼CNSTU，即可解鎖部分區域$15學生票，售票地址：10 Columbus Cir, New York, NY 10023。

請瀏覽音樂節官網及購票鏈接：https://www.barduschinamusic.org/the-bridge-of-music