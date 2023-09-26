孫維躍腎病高血壓中心 精治慢性腎小球腎炎

孫維躍腎病高血壓 中心主持人孫維躍醫師提出，慢性腎小球腎炎簡稱慢性腎炎，是各種原發性腎小球疾病遷延發展的結果。臨床上如出現蛋白尿、血尿、水腫、高血壓及腎功能減退等腎小球腎炎症狀又遷延不癒，病程超過一年以上，即為慢性腎炎。孫醫師提醒，若發現有以上腎病症狀或有腎、泌尿系統問題，就要定期檢查腎臟，儘早確診盡速就醫，找腎專科醫生治療。

孫維躍醫師進一步說明慢性腎炎的形成。他說，絕大多數腎科病人由於沒有明顯的臨床症狀而沒做尿液檢查，直到症狀趨於明顯才去求治，這時已多半發展成慢性，此為原發性慢性腎炎。也有少數病人過去有急性腎炎病史，經一段時間治療和調養後，臨床症狀及尿液異常消失多年，認為已經「痊癒」，孰不知炎症已悄然緩慢形成。此類病人經若干年後，可能因呼吸道或其他感染或勞累過度又再出現症狀，並持續存在，這類病人的病情也已發展成慢性腎炎。

接著，孫維躍醫師分析，慢性腎炎是一組病因多樣、病理形態不同而臨床表現相似的腎小球疾病，它們的共同表現是水腫、高血壓和尿液異常改變。在整個疾病的過程中，大多數病人會出現不同程度的水腫。尿液異常是慢性腎炎病人必有的現象，包括尿量變化和鏡檢異常。有水腫的病人會出現尿量減少，且水腫程度越重，尿量越明顯減少，無水腫病人尿量多屬正常。當病人腎臟受到嚴重損害，尿的濃縮稀釋功能發生障礙，還會出現夜尿量增多和尿液相對密度下降等現象。慢性腎炎病人都有蛋白尿，在尿沉渣中可以見到程度不等的紅細胞、白細胞、顆粒管型和透明管型。當急性發作時，可能會有明顯的血尿，甚至出現肉眼血尿。

說到慢性腎炎的治療方案，應按具體的病理類型及病人的不同病情作對應處理。慢性腎炎病人首先要注意控制血壓，因為它會加速腎功能的損害。臨床資料表明，持續性的中、重度高血壓是造成腎臟疾病惡化的主因。因為長時間的血壓增高會使腎小動脈痙攣、硬化而引起腎功能惡化，同時高血壓還會導致嚴重的心腦血管併發症，使病情進一步加重。所以，合理控制血壓對慢性腎炎病人來說，是很重要的事。特別重要的是使用血管緊張素轉化抑制劑（ACEI），和血管緊張素受體抑制劑（ARBS），其作用機制主要是抑制血管緊張素的轉化，降低血管緊張素Ⅱ水準和降低受體對血管緊張素的反應，舒張小動脈而達到降壓目的。此外，慢性腎炎患者也需積極預防和治療呼吸道及泌尿系統感染，避免使用對腎臟有害的藥物。有水腫的病人，可適當選用利尿劑，並限制蛋白質、鹽及磷的攝入，還可使用糖皮質激素及免疫抑制劑。如果病人有高凝狀態，亦可使用抗凝藥物。

孫維躍腎病高血壓中心醫師精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病 腎病、洗腎和腎移植等等。中心受理各類醫療保險 ，包括老人卡及低收入 醫療補助。

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