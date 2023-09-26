法拉盛雞欄迎接中秋節 番鴨$3/磅 水鴨一隻$18

鴨子性質寒涼，其肉味甘，入肺經、胃經、腎經，食用鴨子有滋補、養胃、除癆熱骨蒸、消水腫、止熱痢、止咳化痰等作用。凡體熱的人適宜食鴨肉，體質虛弱，食慾不振，發熱，大便乾燥和水腫的人食之更為有益。

中秋節是中國民間的傳統節日，賞月、吃月餅、玩花燈、賞桂花、飲桂花酒等民俗，流傳至今，經久不息。在中國，中秋節前後都有吃鴨的習俗。法拉盛 雞欄為迎接一年一度的中秋節，特價推出番鴨$3/磅、水鴨一隻$18。

那麼中秋節吃鴨子的寓意有哪些？法拉盛雞欄表示，中秋節吃鴨子並無特殊寓意，只是取鴨子滋補的功效。秋季是鴨子肥壯的季節，更重要的是，鴨子本是涼性食品，功效在滋陰養胃，利水消腫的作用，適宜於滋陰養津以防秋燥。

（二）山藥鴨肉湯

材料：鴨1隻、山藥2根、食鹽5克、料酒2勺、水適量。

做法：

1.處理乾淨的老鴨剁成小塊，用熱水焯至血污浮沫出，瀝乾水分，用熱水沖洗乾淨，瀝乾水分。

2.山藥去皮，切滾刀塊，置清水中待用。

3.鴨肉入砂鍋，添加沒過食材的熱水，添加蔥和薑。

4.煮開後，用勺子撇清表面的浮沫和雜質，添加料酒轉小火，蓋蓋，慢燉。

5.燉至筷子可以順利穿過鴨肉，添加山藥。煮開後，用鹽調味，繼續煮至山藥熟透，關火即可。

功效：鴨肉性涼，能滋陰養肺、止咳化痰；山藥能益肺健脾養胃，兩種食材同吃，是秋季進補的上佳組合。

做法：鴨肉灼水，放入油鍋中與生薑、小蔥一起炒香。倒入等量米酒、米醋、生抽，各約3瓷勺，再加入白砂糖。倒入適量清水，以恰好蓋過食材，大火燒開後轉小火，燜煮30分鐘即可。

自營自銷、擁有自己養雞場的法拉盛雞欄(Flushing Live Poultry)，由美東最具規模的鳳凰雞欄第三代華人 子弟經營，擁有超過50年的經驗，供應鮮活家禽。歡迎新老客戶電話訂貨，通國、台、粵、英語，接受糧食券 和信用卡 。

法拉盛雞欄地址：131-57 Fowler Ave., Flushing, NY 11355（近大學點 大道），七天營業，電話：929-200-7788（早上8點至下午4點）。