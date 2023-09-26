「按摩一番」名廠按摩椅總匯 隆重介紹正版日本富士按摩椅

「按摩一番」推介Synca JP3000 5D AI 日本製按摩椅及Human Touch按摩椅中秋優惠。

按摩一番(TheMassageChair.com)按摩椅專賣店，20多年來專注北美按摩椅市場，嚴選自中國、日本 及美國等地的高質產品，以直接代理或進口的方式，確保價格優勢，是信譽超卓的線上及線下按摩椅經銷商，中秋節期間舉行年度大優惠，推出多種最新超值按摩椅，特價發售並可免息分期付款。

「按摩一番」推介Synca Wellness的JP3000 5D AI 按摩椅，而Synca為69年歷史的日本富士按摩椅(Fujiiryoki)在美國的品牌，是全球追求高品質生活人士的不二之選；然而，有不法華人 商家利用消費者對日本產品的信賴，長期以中國不明廠商生產的按摩椅，冠以日本富士按摩椅(Fujiiryoki)品牌，在美國華人市場銷售，讓大批不知情的華人被騙上當，造成十分惡劣後果。

為正視聽及維護品牌聲譽，日本富士按摩椅(Fujiiryoki)憤而入稟美國專利商標局(USPTO)，提出訴訟並終獲勝訴，自2023年3月1日起，消費者若再發現任何冒牌「日本富士按摩椅」，歡迎到官網www.fujiiryoki.com舉報。同時，日本富士按摩椅(Fujiiryoki)提醒消費者，凡於2023年3月1日前在華人社區購買的所謂「日本富士按摩椅」均為假貨，它們既非水貨，亦非日本製造或設計，而是由中國不明廠商生產的假冒產品。有意購買正版日本富士按摩椅(Fujiiryoki)請找全美華人指定經銷商「按摩一番」。

Synca JP3000 5D AI按摩椅由日本Fujiiryoki製造，採用強大的5D-AI技術，通過全身按摩提供令人難以置信的舒適感和恢復活力。坐下來，放鬆身心，享受38個自動程序，分為不同類型，包括30分鐘專業、全身、頸肩、腰部、伸展和7分鐘快速按摩程序。此外，該椅子還具有98種不同的按摩技術。

JP3000按摩椅為用戶提供全面、定製的按摩體驗。借助集成人工智能，雙揉捏球和無刷電機可提供更高的控制精度、更快的響應時間並降低噪音水平。該椅還包括多種按摩技術、多樣化的伸展選單和熱療功能，堪稱個人專屬虛擬治療師。原價$11,999.99，特惠$10,999.99(包原廠五年零件及人工保修、送貨到府)。

顧客不但可在「按摩一番」按摩椅專賣店的官網(TheMassageChair.com)上訂購按摩椅，也可致電預約親臨陳列室體驗挑選。該公司銷售員除熟悉代理經銷現有產品同時，對於市場上其他產品，亦會通過各種途徑盡力試用和了解，務求以客觀的資訊，為顧客提供最詳盡的選購指引，從而作出稱心的選擇。

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票 付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠。此外，「按摩一番」已開通跨境支付系統，接受微信 支付(WechatPay)，支付寶(Alipay)和銀聯支付(UnionPay)，方便中國移民以人民幣購買按摩椅。

「按摩一番」按摩椅專賣店提供全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務。為提供更佳的選購體驗，陳列室只為預約顧客開放，敬請預約前來。「按摩一番」按摩椅專賣店官方網站TheMassageChair.com，陳列室地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，預約或查詢請電 646-820-2228。