我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

解讀拜登民調輸川普 經濟、移民滿意度新低 74%認為太老

TOUS les JOURS 韓國烘焙品牌登陸全美 華人加盟商分享心得

紐約訊
華人加盟商分享加盟故事，並已成功經營了三家TOUS les JOURS加盟店。
華人加盟商分享加盟故事，並已成功經營了三家TOUS les JOURS加盟店。

TOUS les JOURS（多樂之日）是韓國CJ Foodville 集團旗下的國際連鎖烘焙品牌，以其法式亞洲風味的麵包和糕點聞名。自進入美國市場以來，目前已在全美開設100多家加盟店，其中華人加盟商佔據重要地位，成為其中一支重要力量。

TOUS les JOURS為創業者提供寶貴機會，提供產品和技術支援，使創業之路變得更順暢，並享受有利條件。

華人加盟商Alex段分享了他的成功故事，他已成功經營了三家TOUS les JOURS加盟店。他的創業始於他對TOUS les JOURS麵包的愛好。在紐約品嘗到這款美味後，他決定將這種糕點引入自己所在的地區，成為加盟商。儘管他具備餐飲經驗，但他對開店運營的複雜性仍心存擔憂。然而，加盟TOUS les JOURS後，他發現整個過程並不像他想像的那麼複雜。品牌提供了全程支援，包括設施安裝、烘焙培訓、營運指導，並能隨時通過短信諮詢，確保新店順利開業。

TOUS les JOURS提供全方位的服務，從選址和店內設計到經營管理和市場推廣策略，品牌致力於協助加盟商成功經營自己的店鋪。此外，TOUS les JOURS還提供發麵團，簡化了麵包的製作過程，並對產品品質進行嚴格管理，每天只出售當日製作的新鮮麵包，並定期進行衛生檢查。加盟費用通常為數萬元，如果加盟商具有相關的開店或烘焙經驗，則能更快實現店鋪盈利。

TOUS les JOURS的加盟店遍佈全美，目前已有100多家，其中最多的加盟商是韓裔，其次是華人。儘管品牌最初針對亞洲口味，但如今已擴展到更廣泛的消費者群體，因為他們的麵包和糕點以其新鮮和美味而受到廣泛喜愛。TOUS les JOURS的成功不僅體現在業務規模上，還體現在品牌知名度和品質上。

TOUS les JOURS目前在全球擁有1967家店，美國的100多家店中只有兩家是總部自營的，其他都是加盟店，遍佈27個州。

對於想加盟TOUS les JOURS的人來說，品牌提供友好且及時的客戶支援，通常的加盟合同為十年，並包括三周的培訓。希望瞭解更多特許經營計劃，可訪問www.tljus.com/franchise。

華人 韓裔

上一則

交通工會轟MTA：紐約收堵車費是變相搶錢

下一則

第47選區／殉職華警劉文健父母挺李凱健

熱門新聞

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

2023-09-24 09:24
一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00
林柄鑾與家人。(親屬提供)

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

2023-09-24 10:46
江敏的鄉親前往亞總會求助。(亞總會提供)

紐約37歲華男驟逝…留下8歲稚兒 鄉親發動募款

2023-09-21 21:02

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里