香港美心月餅 從心從新 快樂團圓 紐約時報廣場向大家說中秋節快樂
中秋節是全球華人最重要的三大節日之一，每當時序進入九月，進入超市一入眼簾就是各式月餅，對華人來說，不論身處何處，都是希望好好團聚過個中秋節，希望團圓圓滿的心願總是不變。
香港美心月餅藉著中秋節，讓世界各地更加瞭解中國傳統節日，特別安排於紐約最多人潮熙來攘往的時報廣場舉行 「從心從新 快樂團圓」中秋節活動，讓過往人群一起體驗過慶祝中秋節的歡樂氣氛。當天由香港美心月餅中秋節大使，向大家介紹華人中秋佳節團圓的傳統，並於現場分送月餅，向大家道中秋節快樂，讓大眾認識華人慶中秋的習俗，藉此促進不同文化交流。
享譽全球的香港美心月餅，是連續25年香港月餅銷售總冠軍，多年來堅持香港製造，憑藉一份對品質的堅持及節日美味的熱忱，每年用心製作各式月餅，多項產品獲得Monde Selection世界品質評鑑大會的獎項，「雙黃白蓮蓉月餅」、「雙黃蓮蓉月餅」、「流心奶黃月餅」、「香滑奶黃月餅」和「拔絲蓮蓉月餅」都榮獲2023年 Monde Selection世界評鑑大會金獎，其中雙黃白蓮蓉月餅更連續18年獲得此獎項，產品行銷全球超過180個城市。
此外，今年香港美心月餅全新推出「貓山王榴槤軟心月餅」，更為軟糯可口，帶來嶄新滋味。全新榴槤系列均100%嚴選馬來西亞貓山王榴槤肉，天然樹上完熟，味道更香濃，口感更幼滑富層次，不容錯過。美心榴槤系列另有「貓山王榴槤冰皮禮盒」和「榴槤冰皮貓山王 D-24 mini 4」，都是每年榴槤愛好者引頸企盼的餅品。
中秋節共同分享不同口味的美心冰皮月餅，絕對是家族、朋友團聚的最佳選擇。美心冰皮月餅，首創將水果蓉加入餅皮，無論內外都充滿果香味，搭配多種顏色，帶來嶄新的冰極滋味。以歐洲進口水果蓉加入冰皮，果香更香濃，清新滋味，滿載驚喜，帶你進入森雪國度。首選禮盒為「冰皮七星伴明月」冰皮系列中的旗艦禮盒，以楊枝甘露作為「明月」，更有香甜芒果、藍莓二重奏，粉紅芭樂杏果等人氣「七小星」；「粒粒初雪」和「森雪果園」設計以白色和粉色系為主調，彷如置身雪地之中，包括香甜芒果，特濃純朱古力，士多啤梨和芝麻花生等多款口味。
由華隆有限公司美東代理的各款香港美心月餅現在各大華人超市熱賣中，歡迎各界人士前往購買。
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