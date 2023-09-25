香港美心月餅 從心從新 快樂團圓 紐約時報廣場向大家說中秋節快樂

香港美心月餅中秋節大使在時報廣場舉行「從心從新 快樂團圓」慶中秋活動。

中秋節是全球華人最重要的三大節日之一，每當時序進入九月，進入超市一入眼簾就是各式月餅，對華人來說，不論身處何處，都是希望好好團聚過個中秋節，希望團圓圓滿的心願總是不變。

香港 美心月餅藉著中秋節，讓世界各地更加瞭解中國傳統節日，特別安排於紐約最多人潮熙來攘往的時報廣場 舉行 「從心從新 快樂團圓」中秋節活動，讓過往人群一起體驗過慶祝中秋節的歡樂氣氛。當天由香港美心月餅中秋節大使，向大家介紹華人中秋佳節團圓的傳統，並於現場分送月餅，向大家道中秋節快樂，讓大眾認識華人慶中秋的習俗，藉此促進不同文化交流。

享譽全球的香港美心月餅，是連續25年香港月餅銷售總冠軍，多年來堅持香港製造，憑藉一份對品質的堅持及節日美味的熱忱，每年用心製作各式月餅，多項產品獲得Monde Selection世界品質評鑑大會的獎項，「雙黃白蓮蓉月餅」、「雙黃蓮蓉月餅」、「流心奶黃月餅」、「香滑奶黃月餅」和「拔絲蓮蓉月餅」都榮獲2023年 Monde Selection世界評鑑大會金獎，其中雙黃白蓮蓉月餅更連續18年獲得此獎項，產品行銷全球超過180個城市。

此外，今年香港美心月餅全新推出「貓山王榴槤軟心月餅」，更為軟糯可口，帶來嶄新滋味。全新榴槤系列均100%嚴選馬來西亞貓山王榴槤肉，天然樹上完熟，味道更香濃，口感更幼滑富層次，不容錯過。美心榴槤系列另有「貓山王榴槤冰皮禮盒」和「榴槤冰皮貓山王 D-24 mini 4」，都是每年榴槤愛好者引頸企盼的餅品。

中秋節共同分享不同口味的美心冰皮月餅，絕對是家族、朋友團聚的最佳選擇。美心冰皮月餅，首創將水果蓉加入餅皮，無論內外都充滿果香味，搭配多種顏色，帶來嶄新的冰極滋味。以歐洲進口水果蓉加入冰皮，果香更香濃，清新滋味，滿載驚喜，帶你進入森雪國度。首選禮盒為「冰皮七星伴明月」冰皮系列中的旗艦禮盒，以楊枝甘露作為「明月」，更有香甜芒果、藍莓二重奏，粉紅芭樂杏果等人氣「七小星」；「粒粒初雪」和「森雪果園」設計以白色和粉色系為主調，彷如置身雪地之中，包括香甜芒果，特濃純朱古力，士多啤梨和芝麻花生等多款口味。

由華隆有限公司美東代理的各款香港美心月餅現在各大華人超市 熱賣中，歡迎各界人士前往購買。