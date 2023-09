9月26日(週二):

● 100 Years of the City in Art and Pop Culture

《這就是紐約!》紐約市博物館 特展(線下)

9月26日(週二)至2024年7月21日

主辦: MCNY

https://www.mcny.org/exhibition/new-york-100

9月27日(週三):

● Chinese Folk Dance w/ Keith Shen

Keith Shen的中國民間舞蹈課(線下)

9月27日(週三)下午6點半至8點半

主辦: 啟揚文化中心

https://glownyc.org/event/chinese-folk-dance-w-keith-9-27-2023/

9月28日(週四):

● Brooklyn Book Festival

布碌崙 (布魯克林)圖書節(線下)

9月28日(週四)至10月2日

主辦:Brooklyn Book Festival, Inc.

https://brooklynbookfestival.org/

9月29日(週五):

● CaringKind Brain Health Day event

第七屆健腦日活動(線下)

9月29日(週五)上午10點至下午2點

主辦:CaringKind、紐約中華公所

https://bit.ly/3RwsNOe

● Free movies at Hudson Yards

哈德遜城市廣場免費電影(線下)

9月29日(週五)下午6點

主辦:Hudson Yards

https://www.hudsonyardsnewyork.com/movie-nights

9月30日(週六):

● Flushing Moon Festival Parade and Fireworks

法拉盛 中秋節遊行暨煙火表演(線下)

9月30日(週六 )下午5點至晚上8點

主辦:法拉盛發展中心

● MOCA Mid-Autumn Family Festival

美國華人 博物館中秋節家庭歡慶日(線下)

9月30日(週六 )下午2點至5點

主辦:MOCA

https://www.mocanyc.org/event/save-the-date-mid-autumn-family-festival-2/