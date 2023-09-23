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法拉盛整齊牙科開業超過十周年 推出韓國名牌植牙 Osstem買7送3大酬賓

紐約訊
金院長為患者做徹底細緻的口腔檢查。
金院長為患者做徹底細緻的口腔檢查。

2011年開業的「整齊牙科」(Prime Smile Implants)，開診超過十年，推出韓國名牌植牙Osstem（美國名稱為Hiossen）買7送3大酬賓，取其「7+3=10」十全十美的美好寓意，敬請植牙患者及時看診，享受優惠並盡早解除齒疾憂患。

具備20餘年行家經驗的整齊牙科院長布萊恩·金（Dr. Bryan S. Kim, DMD）說，該診所已從法拉盛北方大道搬往帕森斯大道（Parsons Blvd）與羅斯福大道路口的新式樓宇。診所從過去的二樓搬到一樓地面，給予患者出行上的很大便利。金院長還說：「我們搬到了更大的地方，占地三千呎，全新裝潢與設備，總以寬敞舒適為設計重點。診所裡添置了五張全新手術椅、CT掃描等，技術先進，價格不菲。尤其是我們的電腦斷層掃描儀，屬於業界數一數二最頂級的醫療儀器。」金院長強調，該診所的整體環境與設施高雅潔淨，就是希望民眾能就近上門，安心靜心享受就醫的全過程。

金院長並說：「當患者需要做7顆牙齒的種植手術，我們將免費提供額外3顆植牙。」金院長還說：「我們最近引進南韓Osstem的植體，是世界前五名的高端植體品牌，肯定能增加植牙的成功率，也會延長植體的使用壽命。」金院長提示，該診所也用瑞典與德國製植牙，性能卓越，給予病人十足信心；而另一種瑞士氧化鋯植牙，則是最新的美容植牙，歡迎各界多加利用。

說到整齊牙科施行的3D數位導航植牙，金院長強調，這項新穎技術可以一天完成，創口小、速度快、疼痛少。金院長接著分析3D數位導航植牙的特點說，（一）一天植牙： 從拔牙到植牙一天完成，療程短，舒適度高。（二）微創植牙傷口小: 流血少、速度快，特別適合老年人及高血糖、高血壓患者。由於手術切口極小，術後恢復快。（三）親水性植牙： 適合糖尿病與骨質疏鬆患者。（四）準確度高： 3D電腦掃描，能精確判讀患者口內的3D立體影像。（五）安全性高： 醫師可以預知體質缺損修補方案，以保障患者的健康和安全。(六)CAD/CAM設備: 最新口腔掃描技術，精密微創植牙。（七）手術時間短： 疼痛感低，減少回訪次數，最適合忙碌上班族。

於此同時，整齊牙科提供的其他服務: （一）牙齒整型/矯正： 牙齒、舌側、透明與快速矯正。（二）交通事故特殊治療： 接受汽車保險賠償。（三）美容牙科： 瓷牙貼片、激光美白、ZOOM美白。

提供全方位口腔醫療服務的整齊牙科，紐約診所新址：38-34 Parsons Blvd, #1A, Flushing, NY 11354 (入口在羅斯福大道)，電話：718-460-9440/1，開診: 周一至五，10:30-7 pm，網站: www.PrimeSmileDentalist.com，電郵: [email protected]；新澤西診所：321 Broad Ave., Building F, #5, Ridgefield, NJ 07657，電話：201-313-2277，開診: 周二四六，10 am-5 pm，網站： aligndentalcare.com，受理汽車保險及各類牙科保險(Dental PPO)。

整齊牙科的強大醫療團隊由年輕有為的金院長率領，已在法拉盛服務屆滿十年以上。
整齊牙科的強大醫療團隊由年輕有為的金院長率領，已在法拉盛服務屆滿十年以上。

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