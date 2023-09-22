2023法拉盛中秋煙火遊行街坊節 9/30登場

歷年中秋節慶祝活動照片合集。

隨著炎炎夏季的結束、秋分時節的到來，又到了月亮大又圓的中秋節。在過去的20年以來，法拉盛 活動主辦單位都會在中秋節期間，選一個周末舉行慶祝活動。今年選定的時間在9月30日及10月1日兩天，連續舉辦普天同慶活動。

9月30日週六這天下午5時，慶祝遊行於焉開始，從緬街和38大道 教堂旁出發。在國旗和鼓隊引導下，以亞裔 為主的兩百名法蘭西斯高中生軍訓隊伍，踏著整齊步伐，精神抖擻地帶頭前行，軍容莊重浩大。其後跟著十餘支表演團體，他們穿著加勒比海的熱情服飾、跳著墨西哥 紅白衫大圓帽的摰裙舞，還有踩著玻利維亞動態勁舞舞步，舉首投足，先聲奪人。

遊行結束點在緬街植物園 對面的公園，即寇登街和艾德大道的路口，各團體將依序在公園內表演，並特別邀請到千里達錫盤敲擊樂隊演出國粹，從6時表演至7時結束。

這項活動同時有每年都舉辦的吃月餅比賽。隨著時間的推移，天色漸暗，將於8時正施放15分鐘煙火。於此同時，中秋賞月又豈能少了光燦亮麗，引人遐思的嫦娥？欣賞地點就是植物園前，緬街和公寓樓前公園的寇登街。

隔天，10月1日週日上午9時至下午6時，在三福大道與緬街口法拉盛郵局旁，將有一百個攤位的街坊節，展出工藝品、衣飾、手機套件、小五金用品、鞋帽、古玩，還會供應加勒比海烤肉、客家小吃、中式甜點小食。

兩項活動內容請詢問傅鶴鳴，電話：917-375-7740，地點： 法拉盛37-02 Main St, F6A室。