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唐崇榮博士 美東告別佈道大會

紐約訊
唐崇榮博士美東告別佈道大會資訊。
唐崇榮博士美東告別佈道大會資訊。

著名基督教華人佈道家和神學家---唐崇榮博士訂於九月22-24日（周五至周日）假河邊大教堂(The Riverside Church)連續三天舉行告別佈道大會，對本地僑界及主流社區宣講基督福音信仰。大會為自由入場，無需門票。每場內容不同，並有連貫性，建議民眾全程參予。

半個多世紀以來，唐牧師僕僕風塵到世界各地佈道，已向超過3,000萬人講道。他在國際神學界的成就眾所周知。2008年，當代歸正神學重鎮---美國西敏神學院特別頒授榮譽博士學位給唐博士，推崇他的貢獻與成就。2009年，位於波士頓歷史悠久的公園街教會(Park Street Church)在慶祝建堂200週年紀念時，從全球選聘12位當今最著名的神學家或佈道家，每月請一位去該教會證道，唐牧師便在受邀之列，為其中證道的重要講員之一。

1998年，唐牧師創立印尼歸正福音教會並擔任主任牧師，其分堂遍佈全球，包括新加坡、吉隆坡、澳洲、中國大陸、台灣、德國及美國等地。隨後，他又創立歸正神學院與加爾文理工大學，並親自設計歸正福音教會總部大教堂及其內部之博物館、音樂廳、圖書館。唐牧師在全球各地如此龐大的事工，台前幕後都有無數得力同工全力支援，其中最具代表性的同工和同道就是享譽國際的指揮家林望傑博士(Dr. Jahja Ling)。他曾任美國克利夫蘭和聖地牙哥交響樂團音樂總監暨指揮。每逢唐博士有佈道行程，他一定抽空隨行，指揮音樂節目，以增加佈道觸動人心的效果。

本次佈道大會將有同步英語口譯，以鼓勵各界人士及華裔後代參加；大會並備有兒童節目及隔音育嬰室，以便照顧有稚齡子女隨行的教友家庭需要。如有聚會期間問題或往返會場交通之需要，請見廣告資訊或致電646-707-1842，電郵：[email protected]

三場紐約佈道會具體時間：

9月22日，星期五，7:30PM，佈道會。

9月23日，星期六，2:00PM，問題解答 / 4:00PM，佈道會。

9月24日，星期日，3:00PM，佈道會。

佈道會舉行地點在曼哈頓上西城河邊大教堂，地址：490 Riverside Dr., New York, NY 10027。

新加坡 澳洲 博物館 曼哈頓 聖地牙哥

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