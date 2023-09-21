23、24日亞裔同樂迎中秋 節日最佳去處

迎中秋活動現場，民眾將能品嘗到亞洲各地特色美食。

由「美國亞裔 活動中心」主辦，多個官方機構聯合協辦的「亞裔同樂迎中秋」訂於本月23和24日（周六、日）在法拉盛天廣（TANGRAM）商場隆重舉行，誠請各界踴躍前往聯歡。這項活動的協辦個人及單位包括美國聯邦眾議員 孟昭文、紐約州參議員劉醇逸、紐約州眾議員金兌錫、紐約市議員黃敏儀、聯合國全球和平發展基金會、印尼 駐紐約總領事、菲律賓駐紐約總領事以及泰國 駐紐約總領事館等。

「美國亞裔活動中心」是2006年在紐約成立的非牟利機構，多年以來曾舉辦的活動均以宏揚亞洲文化、慶祝傳統節日及服務亞裔社區為主題。是次參加「亞裔同樂迎中秋」的民眾皆有機會品嚐到亞洲區包括中國、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、臺灣、緬甸 等各國道地馳名美食，新鮮製造，美味可口，供應有限，售完即止。

活動節目豐富，絕無冷場。現場民眾可望看到美麗的泰國少女穿上民族服飾，配上舞蹈為來賓介紹該國的文化及風景名勝；還有驚艷全場的中國朝代服裝大匯演；五彩繽紛的印度、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞和中國民族舞蹈；鼓舞人心的兒童中樂合奏；難得一見的泰國領館御用廚師示範廚藝。

展銷攤位方面，特價出售各式中秋月餅、參茸海味、名牌鮑魚、急凍海鮮、緬甸咖啡、韓國泡麵、冰糖葫蘆、兒章玩具、扭扭捧、中國糖畫、首飾玉器，商品多元，應有盡有。香港美心月餅公司也將在現場送出兩百個月餅給兩百位幸運兒，現場並將免費派發維他奶及韓國泡麵，供大家品嚐。於此同時，現場還會有有獎問答及遊戲和幸運抽獎，獎品豐富，民眾定能收獲多多，滿載而歸。

中秋節淵源流長，是中華文化中的四大節日之一。由於中秋節那天是農曆八月十五，恰好在秋季的中間，故名中秋節。中國古曆法把處在秋季中間的八月，稱作「仲秋」，所以中秋節又名「仲秋節」。當天晚上，月色明亮皎潔，在外國這夜稱之為月圓之夜（Full moon），我國古人把圓月視為團圓的象徵，故這亦名「團圓節」。從古至今，人們 經常引用「月圓」、「月缺」來比喻人間的「悲歡離合」，客處異鄉的遊子，更是喜歡引用月亮來寄託深情，如唐朝著名詩人李白所寫的「舉頭望明月，低頭思故鄉」、杜甫的「露從今夜白，月是故鄉明」、宋代王安石的「春風又綠江南岸，明月何時照我還」等詩句，都是千古絕句留芳萬世。

中國一些地方還形成了很多特殊的中秋習俗。除了賞月、祭月、吃月餅外，還有香港的舞火龍、安徽的堆寶塔、廣州的樹中秋、晉江的燒塔仔、蘇州石湖看串月、傣族的拜月、苗族的跳月、侗族的偷月亮菜、高山族的托球舞等。相傳我國古代，帝王就有春天祭日、秋天祭月的禮制。在民間，每逢八月中秋，也有左右拜月或祭月的風俗，中秋佳節合家歡聚享受家庭樂，這次的「亞裔同樂迎中秋」，是紐約市民共渡佳節的最佳去處，勿失良機！

如欲參加「亞裔同樂迎中秋」，敬請於本月23及24日上午十一時至下午四時到天廣商場一起迎接2023年美麗的中秋節，享受美食欣賞歌舞，感受並交流美麗的亞裔文化。天廣商場地址: 133-33 39 Ave., Flushing，查詢： 917-903-2831，網址： www.aaac168.com。