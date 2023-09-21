我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

23、24日亞裔同樂迎中秋 節日最佳去處

紐約訊
迎中秋活動現場，民眾將能品嘗到亞洲各地特色美食。
迎中秋活動現場，民眾將能品嘗到亞洲各地特色美食。

由「美國亞裔活動中心」主辦，多個官方機構聯合協辦的「亞裔同樂迎中秋」訂於本月23和24日（周六、日）在法拉盛天廣（TANGRAM）商場隆重舉行，誠請各界踴躍前往聯歡。這項活動的協辦個人及單位包括美國聯邦眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸、紐約州眾議員金兌錫、紐約市議員黃敏儀、聯合國全球和平發展基金會、印尼駐紐約總領事、菲律賓駐紐約總領事以及泰國駐紐約總領事館等。

「美國亞裔活動中心」是2006年在紐約成立的非牟利機構，多年以來曾舉辦的活動均以宏揚亞洲文化、慶祝傳統節日及服務亞裔社區為主題。是次參加「亞裔同樂迎中秋」的民眾皆有機會品嚐到亞洲區包括中國、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、臺灣、緬甸等各國道地馳名美食，新鮮製造，美味可口，供應有限，售完即止。

活動節目豐富，絕無冷場。現場民眾可望看到美麗的泰國少女穿上民族服飾，配上舞蹈為來賓介紹該國的文化及風景名勝；還有驚艷全場的中國朝代服裝大匯演；五彩繽紛的印度、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞和中國民族舞蹈；鼓舞人心的兒童中樂合奏；難得一見的泰國領館御用廚師示範廚藝。

展銷攤位方面，特價出售各式中秋月餅、參茸海味、名牌鮑魚、急凍海鮮、緬甸咖啡、韓國泡麵、冰糖葫蘆、兒章玩具、扭扭捧、中國糖畫、首飾玉器，商品多元，應有盡有。香港美心月餅公司也將在現場送出兩百個月餅給兩百位幸運兒，現場並將免費派發維他奶及韓國泡麵，供大家品嚐。於此同時，現場還會有有獎問答及遊戲和幸運抽獎，獎品豐富，民眾定能收獲多多，滿載而歸。

中秋節淵源流長，是中華文化中的四大節日之一。由於中秋節那天是農曆八月十五，恰好在秋季的中間，故名中秋節。中國古曆法把處在秋季中間的八月，稱作「仲秋」，所以中秋節又名「仲秋節」。當天晚上，月色明亮皎潔，在外國這夜稱之為月圓之夜（Full moon），我國古人把圓月視為團圓的象徵，故這亦名「團圓節」。從古至今，人們 經常引用「月圓」、「月缺」來比喻人間的「悲歡離合」，客處異鄉的遊子，更是喜歡引用月亮來寄託深情，如唐朝著名詩人李白所寫的「舉頭望明月，低頭思故鄉」、杜甫的「露從今夜白，月是故鄉明」、宋代王安石的「春風又綠江南岸，明月何時照我還」等詩句，都是千古絕句留芳萬世。

中國一些地方還形成了很多特殊的中秋習俗。除了賞月、祭月、吃月餅外，還有香港的舞火龍、安徽的堆寶塔、廣州的樹中秋、晉江的燒塔仔、蘇州石湖看串月、傣族的拜月、苗族的跳月、侗族的偷月亮菜、高山族的托球舞等。相傳我國古代，帝王就有春天祭日、秋天祭月的禮制。在民間，每逢八月中秋，也有左右拜月或祭月的風俗，中秋佳節合家歡聚享受家庭樂，這次的「亞裔同樂迎中秋」，是紐約市民共渡佳節的最佳去處，勿失良機！

如欲參加「亞裔同樂迎中秋」，敬請於本月23及24日上午十一時至下午四時到天廣商場一起迎接2023年美麗的中秋節，享受美食欣賞歌舞，感受並交流美麗的亞裔文化。天廣商場地址: 133-33 39 Ave., Flushing，查詢： 917-903-2831，網址： www.aaac168.com。

中秋活動現場將有來自印度、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞和中國民族舞蹈和各色文化匯...
中秋活動現場將有來自印度、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞和中國民族舞蹈和各色文化匯演，熱鬧非凡。

亞裔 泰國 印尼 緬甸 眾議員

上一則

七旬華翁與人起口角 遭毆送院 警公布男嫌照片

下一則

孟昭文第6選區 4小學獲頒「藍帶學校」

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解