共和黨第25選區市議員候選人曹艾莊 聯合小商業組織草擬保護小商家租金新法

第25選區市議員候選人曹艾莊（中間前立者）參與在皇后區皇后村舉行的反對市府在社區興建難民營的活動。

共和黨 皇后區第25選區市議員候選人，也是退伍軍人的華裔曹艾莊(Zhile Cao)日前再次提出，他為了維護小商家利益，跟紐約市 小商業組織草擬了新版商業租金 法，允許商家參與定價，制止政府管制租金，並且禁止物業主炒賣房產，哄抬租金，故意空置商舖；兼且規定在無新商家接手的情況下，舊商家仍有權自動續約。如認同此一有利小商家的新法草案，敬請本市第25選區選民，在今年2023年11月7日周二選舉日，投下神聖一票給曹艾莊，支持他推動該一新法的立法。

此番曹艾莊將代表共和黨及保守黨參選第25選區市議員，該選區包含艾姆赫斯特(Elmhurst)、傑克森高地(Jackson Heights)等地。曹艾莊的對手包括現任議員克里須南(Shekar Krishnan)以及民主黨挑戰者，也就是前紐約市警帕契科(Ricardo Pacheco)。

根據曹艾莊的說法，紐約市租金之高，向來名列全國前茅。小商家因為紐約市舖租昂貴而利潤微薄，都希望在美國加息，打擊通脹的同時，舖租能有所回落。然而事與願違，由於大財團、大發展商承包的物業，寧願把小商家趕走，空置物業，也不願意減租，造成小商家經營困難。曹艾莊接著說，作為紐約市議會小商業關注組的第25選區市議員克里須南，本應站在小商家立場，制定法律保護小商家利益。但他簽署的 Int 0093-2022 法案，卻把商業租金的定價權交給了政府和物業主，由市府決定物業的租金價格，完全把小商戶的權利排除在外，讓租金自然下降的機會幾乎為零。

除了上述保護小商家利益的主張外，曹艾莊的其他政綱還包括保留特殊高中和資優班、保障兒童人權、不強制疫苗與口罩、解決紐約地鐵 遊民問題、停止削減警察經費並要求警察全天候不間斷巡邏地鐵列車、改善收容所服務等。此外，儘管曹參加的是紐約市議員的選舉，但在個人簡歷上，曹艾莊還提及參與「香港時代革命」以及「白紙革命」，並將致力「支持香港等地區的人民對抗極權」。

始終抱持服務大眾的使命感，曹艾莊長期投身公職。2005年至2007年，他在紐約市雷克島監獄 任督導員，並在設防等級最高的監獄中央隔離單位(Central Punitive Segregation Unit)負責押送囚犯。時至2008至2012年，曹又在陸軍服務，擔任通訊員及軍隊翻譯。隨後，他再於2012年年初，出任私人保安公司工作。目前曹主要從事紐約市共和黨的地區選舉事務以及其他兼職工作。

曹艾莊競選團隊電話: 646-577-1607，電郵: [email protected]。

候選人曹艾莊（中間前立者）支持香港等地區的人民對抗極權。