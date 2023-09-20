象印新IH電磁加熱電飯煲 煮出完美鬆軟米飯 加入蒸煮功能

象印 IH 電磁加熱電飯煲具有時尚平頂設計和附帶蒸盤

日本 高級廚房電器製造商象印在今年推出一款全新的 IH 電磁加熱電飯煲 。設計風格煥然一新的 IH 電磁加熱電飯煲（NW-QAC10/18）具有黑色的簡潔時尚 外觀，控制台與蓋子結合成一體。這款在日本製造的電飯煲集多種烹飪設置和新的自潔功能於一身，定能使一家之煮稱心滿意。這款 IH 電磁加熱電飯煲有 5.5 杯米和 10 杯米兩種容量可供選擇，建議零售價分別為 $344.99 和 $377.49。

IH 電磁加熱對於電飯煲來說雖然不是一項新技術，但它是穩定和精准加熱的最佳方式之一。象印卓越的 IH 技術在烹煮過程中會對熱力進行精細調整，使米飯更加鬆軟可口。這項技術也適用於多種烹煮選項包括：白米、快速白米、雜谷米、壽司/糯米飯、茉莉香米、快速茉莉香米、稀飯、糙米、GABA 糙米、鋼切燕麥和藜麥。

這款電飯煲的另一個關鍵功能是蒸煮設置。通過使用高品質的蒸盤配件，可輕鬆烹飪魚類或蔬菜 ，使之成為一款多用途家電。蒸盤放置於由鋁、不銹鋼包層和雙層防粘塗層製成的內鍋中，不僅耐用而且易於清潔。

其他新功能包括方便的自潔功能，目的是為了減少之前烹飪留下的氣味。新的集成式蒸汽排氣罩是為了安全和使用便利而設計，可防止水蒸汽四濺，並減少清洗時需要拆卸的部件數量。內蓋也可拆卸便於清洗。

蓋子頂部的 LCD 控制台易於閱讀，具有時鐘和 2種設置的延時計時器。這款電飯煲還具有自動保溫、延長保溫和重新加熱功能。所有與食物和飲料接觸的表面都不含雙酚A。除了蒸盤外，配件還包括自立式飯勺和量杯。

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