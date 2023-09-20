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國醫堂淺談中醫藥治療「濕疹」

紐約訊
范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超四十年，妙手仁心，幫助無數病患
范教授行醫近五十多年，許教授針灸行醫超四十年，妙手仁心，幫助無數病患

紐約法拉盛王子街《國醫堂》高級中醫診所由范樹國、許英中醫師主理。許英教授畢業於中國衛生部針灸研究生班，是中國衛生部外派出國的中醫針灸高級專家代表，從事中醫工作近五十年。范樹國教授畢業於成都中醫藥大學，從事中醫工作五十餘年，被美國政府授予「中醫針灸傑出人才」殊榮。

許英、范樹國二位教授共同撰寫的中醫學術論文同時被中、外專家團隊選中，先後多次受中國衛生部委託參加「世界中醫針灸經驗交流大會」。

倆人同時是著名的老中醫、中醫主任醫師和中醫學教授。在美國紐約創辦《國醫堂》高級中醫診所。

范樹國教授介紹說，「濕疹」，是患者皮膚出現大小不同疹子，發紅、水腫、瘙癢和發幹等癥狀的病變。有的患者伴有結痂、剝落、起泡、開裂、出血或滲血；有的患者出現皮膚發炎的同時，出現有液體流出，開始清徹，時間越久流液越濃濁；有的還會出現皮膚龜裂疼痛。

「濕疹」是皮膚病的常見病之一，它反複發作，難以治愈。西醫學有的稱它為「不死的癌癥」。認為該病與免疫系統功能障礙有關。具體病因是患者與接觸某種過敏源有關；其它許多方面的原因還不清楚。治療以口服激素和外搽含激素成分的軟膏為主。用藥治療後大多患者癥狀在一個星期左右可以緩解或者消除。但是，很快又會反覆發作。近期有多名患者到《國醫堂》治療療效顯著，醫患雙方都非常高興。

《國醫堂》在數十年的臨床實踐中，總結出了一整套運用中醫藥治療的方法，取得了顯著療效。在此，特別同大眾分享：

一、濕疹病因

中醫以病因命名的「濕瘡」相當於濕疹。中醫學對外感六淫中的濕邪認識，曆史悠久，認識深刻。

1、濕性重濁、下趨，傷於濕，下先受之，故發病多在下肢、外陰等人體下部。

2、濕為陰邪，其性粘滯，濕淫所致的皮膚病，病程較長，多纏綿。

3、濕邪合並其他邪氣聯合致病。如濕熱、寒濕、風濕等。而且濕邪在人體可以熱化或寒化，以致病情不斷反複。

二、發病機理

中醫學認為：

1、濕邪外侵：濕疹是由於自身稟賦不足，皮膚衛外功能低下，風濕熱邪由外入浸肌膚而成。

2、濕邪內生：因脾失健運，營血不足，濕熱逗留，以致血虛風燥，濕熱邪氣由內向外溢於肌膚所致。

三、中醫藥治療

範教授表示一直以來，「濕疹」患者到《國醫堂》尋求治療幫助，一般經過三個星期的內服、外洗中藥治療，病人癥狀會基本消失。有的需要三個月以上才能完全消失，直到徹底治愈。

紐約王子街《國醫堂》高級中醫診所精治：一是常見病多發病和疑難痼疾。二是患者自覺身體不適甚至非常痛苦，實驗室檢測不出任何結果的疾病。三是實驗室檢測出了正確的結果，目前沒有有效藥物治療的疾病。以上三類疾病運用中醫學辦證用藥效果特別良好。

人類漫長的醫學實踐證明：一門醫學體係，不能包醫天下疾病；一名醫生，不可能治癒所有患者。紐約法拉盛「國醫堂」高級中醫治療診所，懷著「醫者父母心」的理念，歡迎民眾致電預約，諮詢瞭解相關治療服務。

電話：929-607-3738，

診所地址：39-07Prince Street, Suite 4E, Flushing, NY 11354，

網址: www.guo-yl-tang.com，

（欲知詳情請上本診所網站查詢）

范樹國 許英教授為飽受疾病折磨的病患進行針灸，推拿的輔助治療
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