現代汽車2024 Sonata和Elantra系列轎車 北美隆重登場

新款2024 Sonata將於今年冬季上市，2024 Elantra則會在今年秋季上市。

北美現代汽車近期在YouTube上展出改良過的新款2024 Sonata中型轎車以及2024 Elantra。現代汽車公司中極具影響力的設計師兼現代汽車風格集團的負責人Simon Loasby向觀眾介紹了Sonata與Elantra改良過的設計。北美洲現代汽車總裁兼首席執行官Jose Munoz則為觀眾講解為何消費者對轎車重新燃起興趣。現代汽車一直以來都有定期更新Sonata與Elantra系列車款，成果超出客戶預期。

2024 Sonata搭配HTRAC全輪驅動，提升控制與駕駛體驗

現代汽車首次將Sonata搭配於其極富盛名的HTRAC全輪驅動系統。HTRAC與2.5升引擎搭配，藉由根據不同路況和駕駛情況下主動分配扭矩，提供卓越的全天候駕駛性能。Sonata將再次提供標準內燃引擎型號(ICE)、跑車型號N Line、或是油電混合型號(HEV)，並提供各種引擎選擇。

2024 Sonata令人驚豔的跑車風格，內飾採用懸浮主題

新款Sonata的低懸吊外觀展現了前衛的汽車設計，並體現了現代汽車的「感性動感」主題。Sonata前端的水平線布局融合了現代標誌性的無縫水平照明燈以及寬距隱藏式頭燈，營造出充滿未來感的造型。嶄新的格柵和更大的進氣口則創造出一個更具動感和氣勢的整體外觀。

2024 Sonata以多種科技與功能提升了車主體驗

首先，新款Sonata可以通過第二代現代數位鑰匙上鎖、解鎖，以及啟動。第二代數位鑰匙採用智能手機或是智能手錶(Android以及iOS)的近場通信技術(NFC)以及低功耗藍牙功能(BLE)，確保了其安全性。

2024 Sonata的主動安全功能為車主帶來輕鬆的駕駛體驗

新款Sonata配備了一系列的駕駛輔助和安全功能，可提供舒適的駕駛體驗。

遠程智能停車輔助(RSPA)則讓車主能從車外控制車輛停車以及退出停車位。

2024 Sonata的引擎提供性能與燃油效率

新款Sonata的引擎系列包含2.5升汽油引擎、2.5升渦輪增壓引擎、2.0升油電混合引擎(HEV)。2.5升的渦輪增壓引擎是為Sonata N Line特別開發的

2024 Elantra的升級外觀

‧ 新款前後保險 槓

o 更輕薄的LED日間型車燈，附帶連結金屬條

o 新型兩片式格柵，中心元件與車身同樣色調

o 新型扁平不鏽鋼現代汽車標誌

‧ 新型前方擋泥板

‧ 新型15、16、17，以及18吋合金輪圈設計

‧ C柱裝飾採用參數動力的設計主題

2024 Elantra的安全配備與功能

‧ 新型後側安全氣囊(標配)

‧ 新型後方安全帶提醒裝置(標配)

‧ 添加到下列安全功能的方向盤觸覺反饋(標配)：

o 線道保持輔助

o 盲點碰撞警示

o 後方橫向交通防碰撞輔助

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅 車，以及電動車 陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬兩車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.Hyundai News.com以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

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