我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市打擊鼠患 商家垃圾明年3月起禁堆放人行道

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

皇佳商業銀行最優利率達4.38% 優惠截止10月5日2023年

紐約訊
皇佳商業銀行美東負責人William表示，此項優惠的高利率會讓您的資金獲得更高的回報。
皇佳商業銀行美東負責人William表示，此項優惠的高利率會讓您的資金獲得更高的回報。

皇佳商業銀行近日推出了一項空前的優惠活動，為客戶提供了高達4.38%的活期儲蓄年化利率。這是一個難得的機會，讓您的資金獲得更高的回報，同時享受銀行的專業服務和靈活管理。

根據活動規則，只要您在2023年9月5日至2023年10月5日之間開設一個新的活期儲蓄賬戶，並存入$50,000或以上的來自其他金融機構的新資金，您就可以享受高達4.18%的年化利率。具體而言，如果您的存款金額在$50,000至$99,999之間，您將獲得4.18%的年利率；如果您的存款金額在$100,000或以上，您將獲得4.38%的年利率。這些優惠利率將持續到2024年3月31日。換言之，只要您存入$100000或以上，就可以獲得4.38% APY。這意味著，如果您存入$100000，在一年內就可以賺取$4380的利息收入。這是一個非常難得的高收益的儲蓄方案，希望僑胞多多把握，以免向隅。

皇佳商業銀行的活期儲蓄賬戶不僅利率高，而且還具有很高的靈活性。您可以隨時存取您的資金，無需支付任何手續費或罰款。您也可以通過網上銀行、手機銀行或電話銀行來查詢和管理您的賬戶，方便快捷。

皇佳商業銀行是美國最大的華人銀行之一，擁有豐富的歷史和經驗，為數百萬的客戶提供專業、貼心、多元的金融服務。皇佳商業銀行不僅擁有強大的資本實力和風險管理能力，而且還憑借其深厚的社區根基和文化認同，贏得了廣大客戶的信任和支持。

如果您想要把握這次優惠活動的機會，請盡快聯繫皇佳商業銀行的各大分行：法拉盛分行：718-321-3131；羅斯福分行：929-380-7015；艾姆赫斯特分行：718-906-9898；堅尼路分行：212-680-3131；布碌崙55街分行718-871-8338；布碌崙59街分行：718-567-8338; 布碌崙班森賀份行：929-298-4489；新澤西愛迪生分行：848-264-4531或者訪問皇佳商業銀行的官方網站www.royalbusinessbankusa.com/了解更多詳情。皇佳商業銀行期待與您合作，為您創造更美好的未來。

利率 儲蓄 布碌崙 法拉盛 新澤西

上一則

紐約布碌崙大火燒毀2層公寓 10餘戶華人無家可歸

下一則

紐約客談／愈來愈憤怒的紐約人

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15

超人氣

更多 >
旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？

旅行丟了護照或錢包 該怎麼辦？
根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物

根據買菜行為調查 美國人最討厭這3種食物
紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？
華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？
傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現

傳中方外交茶具贈禮藏竊聽器 英官員不慎摔破才發現