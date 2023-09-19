小頸鎮史摩仁律師免費視頻會談 淺談配偶暫時贍養費與配偶撫養費

David Smoren律師事務團隊合照。

位於皇后區 小頸Little Neck的史摩仁(David Smoren)律師事務所於2005年成立，至今已服務社區長達18年。該律所以廉價的費用提供優質的法律服務，在有關家庭法、監護法、工傷賠償及人身傷害法的疑難案件上，幫助過無數的個人及家庭解難。

無論您正在辦理離婚或在面對其他家庭法的問題、監護權的訴訟或是工傷或意外受傷的受害者，如果您需要律師代表您，經驗豐富的史摩仁(David Smoren)律師事務所都能為您提供協助。

David Smoren律師事務所，莊重地對待客戶、確實地保密客戶資料，為客戶提供詳盡而個人化的計劃，幫助維護客戶權益。

配偶贍養費是一個家事法庭的專用名詞，代表配偶互相支付給對方的財政支持。配偶撫養費是最高法院在離婚訴訟中使用的專用名詞，有著同樣的意思。

依據法律，已婚人士有義務在婚姻期間、在未決定離婚期間、在離婚後等各個階段，仍互相支持對方。上述義務不是絕對的，一般是基於其中一方對此的需求，以及另外一方對此的支付能力。在紐約州 ，暫時的撫養費是在辦離婚期間，由收入較高的配偶支付給收入較低的配偶，此收入根據子女撫養費標準法下的收入而定。暫時的撫養費不是絕對，暫時的撫養費會在決定最終撫養費時結束，一般是於離婚案件完結時。另外，最終撫養費現則是根據案件具體實況及家庭關係法的二十條法定因素而決定的；最終的撫養費可以是暫時的，又稱作時間持續性撫養費，也可以是終生的。

暫時性的配偶撫養費也能包括許多其他類型的生活費，視乎雙方的生活方式及現有的資源，由更有錢的配偶支付給另一方。這些附加的費用包括健康、人壽、汽車、房屋保險 費等有關的生活花費，以及租借款、薪水及其他通常沒有在暫時撫養費法中列明的花費。

所有有關配偶贍養費或撫養費的內容，是可以根據雙方情況的改變而進行調整的；修改的申請有不同的標準，是否授予會基於原本的計劃是以合同達成還是以法院命令達成。典型的修改訴訟可以因下列理由提出：當其中一方的收入減少，或需承擔一筆在訴訟期間未被考慮到的額外開支時，應盡早提交修改申請，因為付款人無法中止支付贍養費或撫養費，直到有呈請書提交法院並且被批准後。

史摩仁(David Smoren)律師事務所擅長解決所有配偶贍養費和撫養費相關事務，請立即致電：718-225-6700，與律師進行免費的電話或視頻會談，無需到辦公室就可完成所有相關程序。史摩仁律師事務所地址：254-10 Northern Blvd., Suite 204, Little Neck, NY 11362，電郵：Dsmore[email protected]。若時間有衝突，您也可以致電或電郵留言及發問，該律師樓提供晚上及週末的營業時間，能配合您的時間表。