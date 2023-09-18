鄒長銜中醫專攻痛症 手法獨特醫術高明親力親為

新開法拉盛 巿中心診所的永發針灸理療中心，由著名中醫師鄒長銜主理。鄒醫師憑藉獨特的手法、高明的醫術、親力親為的作風，多年來治癒了無數病患的痛症，好評如潮。

行醫35年、擁有豐富經驗的鄒長銜醫師，曾任福建省長樂巿中醫院骨科跌打科主治醫師。鄒醫師多年來專攻痛症，累積了豐富的經驗。他先開診所於唐人街永發大廈及布碌崙 54街。其後，為方便皇后區患者，鄒醫師又選在交通方便的緬街七號地鐵站 附近開診。

永發針灸理療中心環境好、設備齊全、中西醫結合，提供針灸推拿、按摩、刺絡放血、拔罐、電療、超聲波、器械運動等醫療服務。鄒醫師精治急慢性腰腿痛、椎間盤突出、坐骨神經痛、腿抽筋、腳踝關節 扭傷、健鞘囊腫、落枕、頸椎痛、肩周炎、網球肘、彈響指、頭暈頭痛（耳水不平衡）、肌肉筋骨痛、手術後遺症、職業病肘腕、頭頸肩背痛、腰腿膝踝痛、風濕關節痛、中風 後遺症及其他各類疑難雜症。此外，鄒醫師對帶狀疱疹（生蛇、火葡萄）及中風面癱的治療也頗有研究；鄒醫師治療手法奇特，一試便知。

該診所接受大部分保險，法拉盛新診所地址：緬街40-22號2樓2A（入口在40 Rd），電話：718-799-0753；唐人街診所地址： 華埠且林士果8號（永發大廈）707室，電話：212-962-0711；布碌崙診所地址：54街824號（8夾9大道），電話：718-851-0378。