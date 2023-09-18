金鷹成人日間護理中心關愛長者 誠心服務真心付出獲得肯定

金鷹成人日間護理中心全體同仁熱忱服務，讓長輩晚年生活豐富多彩。

法拉盛 金鷹成人日間護理中心秉持老吾老以及人之老的精神，不僅提供長者一處健康優良的社交、資訊交流以及保健鍛煉的環境，還為廣大忙碌的子女分擔了照顧長輩的擔子及顧慮。中心多年來的誠心誠信服務，早已贏得社區及業界的良好口碑。

成立12年的金鷹成人日間護理中心，其負責人Vivian認為「人間重晚晴」，希望金鷹和會員們親如家人，讓長輩在永遠快樂健康的環境中享受人間晚晴。她還表示，中心本著敬老愛老的原則，上下員工銳意進取，踏實前行，付出無限愛心，方能使得金鷹中心長期以來獲得社區的信賴與肯定。另一方面，Vivian也謝謝金鷹的全體工作同仁長久辛勤耕耘，持續懷抱毫無保留的愛心，一貫認真地為大眾服務，因而能自中心開幕以來，受到廣大的老年朋友的愛戴和支持，她的心中除了感謝還是感謝。

寬敞明亮，舒爽宜人的金鷹成人日間中心，分有大堂和接待處。中心定期為會員舉辦各類講座和各項教育 娛樂活動及課程。活動中心有大型舞蹈廳，由專業老師教授社交及古典舞蹈，還有歌唱班、太極班、廣東大戲班、瑜珈班、體操課、麻將娛樂等。其他一併開設的班級及文娛活動室尚有電腦班（分初、中、高級班）、英語班、攝影班、繪畫班（油畫、素描、國畫）、書法 班、手工藝班、卡拉OK室、乒乓球室、桌球室、按摩室以及休閒閱讀室等。於此同時，中心每月為會員舉辦慶生活動，贈送生日禮物和生日蛋糕。此外，中心專業的社工室提供周到服務，悉心為會員解決各種問題。每月中心還會為會員舉辦戶外活動，令他們有機會接觸大自然，調劑身心，增廣見聞。

凡耆老持有紅藍白卡 (Medicaid ) 需要保健和照顧服務者，歡迎前往該中心諮詢參觀，電話：718-460-1888 或親臨：36-36 Prince Street, 2FL, Flushing, NY 11354或瀏覽網址： goldeneagleseniorcare.com。