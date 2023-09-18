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近期活動

紐約訊

9月19日（週二）:

● Art Lab: Line, Shape, Color

藝術實驗室 (適合孩童)（線下）

9月19日（週二）上午11點至下午5點

主辦: MoMA

https://www.moma.org/calendar/

9月20日（週三）:

● CMP In-Person Job Fair

2023年秋季英才招聘會

9月20日（週三）上午10點至下午3點

主辦: CMP華埠人力中心

tinyurl.com/cmp-920-jf

9月21日（週四）:

● AAFE Immigration Workshop

亞平會移民工作坊-N400入籍申请（線下）

9月14日（週四）至11月1日

主辦：亞平會

https://www.aafe.org/events/

9月22日（週五）:

● From Island to Island series exhibition

「從島嶼到島嶼」總督島駐村作品展

9月22日（週五）至10月31日

主辦：台美文藝協會(TAAC)

https://www.taac-us.org/upcoming-events

9月23日（週六）:

● Trust Online Seminar

黃啟源律師信託演講（線上）

9月23日（週六 ）上午10點

主辦：黃啟源律師事務所

● 2023 Glow Cultural Center Fall Festival

啓揚年度秋季園遊會（線下）

9月23日（週六）下午12點至4點

主辦：啓揚活動中心

https://glownyc.org/

● Asian Mid-Autumn Cultural Festival

亞裔中秋美食文化節（線下）

9月23日（週六 ）上午9點至晚上9點

主辦：亞裔之友總聯盟

https://www.aaafus.org/future-events

亞裔 華埠 移民

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