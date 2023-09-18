近期活動
9月19日（週二）:
● Art Lab: Line, Shape, Color
藝術實驗室 (適合孩童)（線下）
9月19日（週二）上午11點至下午5點
主辦: MoMA
https://www.moma.org/calendar/
9月20日（週三）:
● CMP In-Person Job Fair
2023年秋季英才招聘會
9月20日（週三）上午10點至下午3點
主辦: CMP華埠人力中心
tinyurl.com/cmp-920-jf
9月21日（週四）:
● AAFE Immigration Workshop
亞平會移民工作坊-N400入籍申请（線下）
9月14日（週四）至11月1日
主辦：亞平會
https://www.aafe.org/events/
9月22日（週五）:
● From Island to Island series exhibition
「從島嶼到島嶼」總督島駐村作品展
9月22日（週五）至10月31日
主辦：台美文藝協會(TAAC)
https://www.taac-us.org/upcoming-events
9月23日（週六）:
● Trust Online Seminar
黃啟源律師信託演講（線上）
9月23日（週六 ）上午10點
主辦：黃啟源律師事務所
● 2023 Glow Cultural Center Fall Festival
啓揚年度秋季園遊會（線下）
9月23日（週六）下午12點至4點
主辦：啓揚活動中心
https://glownyc.org/
● Asian Mid-Autumn Cultural Festival
亞裔中秋美食文化節（線下）
9月23日（週六 ）上午9點至晚上9點
主辦：亞裔之友總聯盟
https://www.aaafus.org/future-events
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