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美國太子行與威州參農會續約 致力提供最優質花旗參給民眾

紐約訊
美國太子行總裁錢思敬與威州參農會主席Robert Kaldunski在續約記者會上。
美國太子行總裁錢思敬與威州參農會主席Robert Kaldunski在續約記者會上。

美國太子行與威斯康辛州花旗參農業總會(Ginseng Board of Wisconsin)續約，延續雙方近30年的緊密合作關係。簽約儀式暨記者會於美國太子行舊金山（三藩市）總部舉行，由農會頒發常年合作堅實夥伴獎牌予太子行，期許兩者共同致力於提供民眾最優質最純正，有效成分最高的美國威州花旗參。

威州參農會是花旗參業界最具權威性和代表性的組織之一，農會主席Robert Kaldunski表示：由於美國威斯康辛州得天獨厚的地理環境和氣候，加上美國政府在種植等各方面的嚴格要求與檢驗，已有多項科學研究與醫藥領域證明產自威州的花旗參含有最高的人參皂苷，品質優良，農殘含量低保證達到食安標準。Robert Kaldunski主席亦肯定道：農會合作對象一定是業界首屈一指廠家，除了須擁有廣大的渠道與銷售量，更須擁有誠實可靠逐步踏實的企業雄心。美國太子行購買量最大且雙方合作近30年，致力於海內外推廣威州參，是農會堅實的經銷夥伴。

Dr. Eric Vandenhouten也補充花旗參與高麗參的差別。他說：不同於高麗參的燥熱，威州花旗參有溫補降燥的特性，不僅對提振精神、舒緩壓力有幫助，在西方醫學領域更備受肯定，美國著名梅奧醫療（Mayo Clinic）研究指出，威州花旗參有助提振癌症病患的精神。詳細研究內容，可瀏覽梅奧醫療中心的官網https://www.mayo.edu。

位居健康與養生產品業界翹楚的美國太子行，其總裁錢思敬表示：美國太子行與威州參農會長期合作，致力於提供最優質的威州花旗參是我們一直以來的堅持，以最嚴格的規範生產，確保產品符合最高食安標準。因此，美國太子行一直以來都是威斯康辛州農會授權，可使用官方認證老鷹徽號的合作的夥伴，認明太子牌即是品質保證的正統威州參。

為何美國太子行不獨自經營花旗參農場？錢思敬總裁表示：太子行與威州參農會合作，得以自80多位認證的參農取得當季採收質量最佳，且價格合理的花旗參給民眾，完全消弭自有農場收成好壞等經營風險並轉嫁給消費者的可能性。再說，與農會合作可使太子行能專注於優化生產流程及物流效率以降低成本及價格，以優質產品回饋消費者，堅持做到最好，這是太子行給大眾消費者的最大承諾。

農會市場部顧問Lori McGehee則表示，農會新版本徽號更加明亮清晰，且正中心的Wisconsin Ginseng文字與圖片也更明顯，方便消費者識別。然而目前市面上仍有舊徽號包裝，而新包裝將會逐漸導入市面，於此新舊包裝整合交替期間，消費者僅需認明GBW官方認證老鷹徽號，即可購買到純正有保障的威州花旗參。

太子牌花旗參系列產品，除了有不同規格的參根、切片、參粉、參丸、參糖，還有原枝花旗參切碎入包的原枝參茶，適合不同的送禮和自用需求。全美銷量冠軍的太子牌原枝花旗參茶，在美國專業認證的廠房生產，整個生產流程均符合良好生產規範的最高要求，質量遠高於市面上其他參茶，也是唯一於好市多（Costco）售賣的花旗參茶品牌。

美國太子牌威州花旗參於各大華人超市、參茸行與雜貨店均有售賣，如想了解更多花旗參訊息，請瀏覽www.popus.com或致電(800)732-2328美國太子行總公司查詢。

威州參農會頒發給美國太子行的常年合作堅實夥伴獎牌。
威州參農會頒發給美國太子行的常年合作堅實夥伴獎牌。

威斯康辛州 華人超市 醫學 好市多 癌症

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