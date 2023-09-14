紐約人壽資產規劃講座9月27日登場

全美最大互惠保險公司-紐約人壽。

想要將您辛苦工作積累起來的財富，世代傳承下去嗎？想知道如何將財富世代傳承的10個秘笈嗎?有鑑於華裔 社區在長島 地區日益茁壯及繁榮，紐約人壽長島分公司陳瀅(Ying Cleary)團隊將於9月27日(週三)下午5時30分，假紐約人壽長島分公司舉辦「每個人都需要個規劃」(Everyone Needs A Plan)財務規劃講座，與大眾分享最新資產規劃信息。此次講座主題包括:如何保護您的資產、如何免稅地進行財富傳承及如何免稅地進行財富贈與等等一般大眾最感興趣的理財主題，並邀請到紐約人壽高端資產顧問Violet Cole主講，為與會者解答一般人在財務規劃時會遇到的問題、釐清一般人理財時常犯的錯誤財務規劃觀念，歡迎預約報名，前往聆聽、互動及交流。

這次講座特地邀請到的講師Violet Cole，目前為紐約人壽公司副總裁及高端規劃顧問，擁有法學士、法學碩士及企業管理碩士等學位，同時也擁有律師執照，法、商學識豐富，精通中英文。Violet在紐約人壽近20年來，與華裔市場團隊並肩作戰，熟悉華人 文化及價值觀，因而總能為華人客戶規劃出最適合的理財計畫。Violet是紐約人壽高端資產理財規劃菁英團隊成員之一，擁有豐富的學識及實務經驗，歡迎大家把握機會前往聆聽。

除了經常性的舉辦講座外，陳瀅團隊還持續性的在社區中廣徵壽險 金融壽險業務人才。陳瀅表示，紐約人壽業務人才朝多元化招募及培訓，她的團隊成員有擁有企管碩士學歷、多年金融從業經驗、豐富銷售經驗、擁有多州壽險理財執照等背景的各路人士，更有一些初入職場、還在培訓階段的年輕人，他們等候通過考試拿取證照並進入團隊。根據統計，紐約人壽對於每位新進人員，在進入公司的頭三年所投入的培訓費用，平均高達25萬美金之多。以華裔團隊為例，由市場總監帶領的專家團隊，每周在線上、線下安排不同的培訓課程供學員選讀精進，還不定期舉辦各類講座，與培訓經理進行個案研討，進而增進自身經驗值。華裔市場團隊強大穩固的支援，是造就華裔業務團隊在紐約人壽多元族裔團隊中有著傑出表現的最大助力。陳瀅歡迎有志投身於壽險理財規劃的人士加入她的團隊。

講座將於9月27日下午5時30分至8時進行，地點：紐約人壽長島分公司，520 Broad Hollow Road, Melville, NY 11747。敬請預約報名，預訂座位。報名網址：https://t.ly/M4g2E，或掃二維碼登記報名。洽詢電話：718-688-5027。