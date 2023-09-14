TAMASHII RAMEN「魂」融合日韓口味 少鹽低油脂料理 符合現代人健康理念

「TAMASHII RAMEN魂」菜色質樸、味道醇厚，是嘗鮮的首選。

極具口碑的「TAMASHII RAMEN魂」餐館融合日韓口味，低油脂、少鹽，符合現代人的健康理念。其菜色經濟實惠，是朋友歡聚的極佳首選。「TAMASHII RAMEN魂」日餐共有三家分店，包括貝賽(Bayside)店TAMASHII Gold、Astoria店TAMASHII、森林小丘(Forest Hills)店TAMASHII Red，配合當地社區人文特色並增添菜式，歡迎駐足品嚐。

該店大廚師傅製作日式料理已有20年以上的經驗，將傳統日式料理加以些許改良，較清淡些且更健康，全部都是家庭製式Home Made。該餐館負責人的理念，是用最佳的食材做出最健康營養的食物，新鮮純質；如：精選上好的整塊肉去脂去皮，再用自家特製的調料醃製5小時，讓肉質入口香嫩。其所用的湯水是當天現熬製的，有日式與韓式的綜合風味，採用新鮮的雞、青菜、海鮮、中藥材熬十餘小時以上，湯味鮮美，且湯的營養易被身體吸收。其獨家的特製調味醬，採用含有豐富礦物質的鹽和皇家 級的特製醬油，由百分百黃豆發酵兩年的味噌加入12 種材料再繼續發酵而成，味道醇厚；菜色鹹淡可依客人口味調整。

該餐館推薦的精典丼飯種類有10種選擇。Gyu-don米飯上舖放香滋滋的牛肉，鮮嫩可口；Curry rice咖哩飄香；Tabe rayu-don香辣蒜香豬肉飯上灑上蔥花；Buta kimchi-don鐵板煎的豬肉與泡菜，滋味香鬱、口感佳。新增Ikura-don魚子特色飯、chasyu-don、Unagi-don鰻魚飯、Katsu-don、Oyako-don雞肉跟蛋的親子 丼飯、Kara Age Don等。另，Osusume菜單中有spicy chicken teriyaki香辣雞照燒等七種不同選擇，色香味俱全。

該餐館除米飯外，還供應沙拉前菜、小吃，如：Bun，內包青菜豬肉，爽口不油膩、精緻可口。其他尚供應各式海鮮、豬肉、蔬菜 、拉麵，湯底鮮香，味道一級棒；冷麵附有蘸醬。其他KATSU可選豬或雞，配玉米、綠菜花、捲心菜等，健康美味；其他還有魚、蝦、雞的Teriyaki等。其甜點有霜淇淋，軟糯的外皮內包霜淇淋，滋味特棒。所有店週一到週六中午12點至下午4點（假日除外）均提供特價午餐，更多詳情請參：www.tamashiiny.com。

Bayside店TAMASHII Gold地址：40-09 Bell Blvd.,Bayside, NY 11361，電話：518-267-3787；營業時間：每週7天，週日到週四中午12點到晚上10點，週五到週六中午12點到晚上11點。

TAMASHII Astoria店地址：29-05 Broadway, Astoria, NY 11106（N、Q地鐵 Broadway站下車），電話：718-278-5888；營業時間：每週7天，中午12點至晚上11點。

TAMASHII Red森林小丘地址：74-34 Austin St., Forest Hills, NY 11375（E、F號地鐵Forest Hills站下車），電話：718-261-0725；營業時間：每週7天，週日到週三中午12點至晚上10點，週四到週六中午12點到晚上11點。