我們來制定一個計劃：債務管理 與大通社區經理 Charles Lin 的問答

如果您發現自己陷入信用卡 債務，那麼您並不孤單。據 TransUnion 稱，美國人均擁有 5,474 美元的信用卡債務，而且負債人數還在持續攀升。大通銀行社區經理 Charles Lin 討論了債務管理的重要性，包括要採取的關鍵步驟以及如何擺脫債務壓力。

1) 為什麼管理債務如此重要？

負債無疑會給你帶來壓力 — 你會感覺自己背負著沉重的負擔。如果您要應對自己或親人的經濟負擔，長期債務可能會分散您日常生活的注意力。找到解決債務的方法可能很困難，但管理它很重要，因為如果不及早解決，您可能會陷入更多債務或其他復雜的情況。

2) 可以採取哪些措施來管理債務並幫助擺脫壓力？

啟動債務管理的一種方法是製定債務管理計劃，這是您將如何償還債務的計畫。債務管理計劃可以自行製定，也可以通過信用顧問或債務減免計劃制定：

? DIY 債務管理：雖然這可能是一項艱巨的任務，但自行管理債務並非不可能。如果您正在尋找自己解決財務狀況的方法（也許還為自己的將來養成更好的習慣），您也可以使用一些資源來製定自己的計劃。

? 信用顧問或債務管理公司：如果您需要專業人士的支援，信用顧問是一位在瞭解財務和預算 方面具有豐富經驗的專業人士。 作為信貸專家，他們可以幫助您瞭解您的財務狀況，提供預算建議並為您制定個性化的管理計劃。

3) 您能從頭開始解釋一下完成製定債務管理計劃的步驟嗎？

您需要做的第一件事是徹底瞭解您當前的財務狀況。首先列出您的未清餘額，並詳細瞭解您的預算。 請諮詢您的銀行，獲取可以幫助您的一些免費在線工具。例如，Chase Credit Journey 工具可以幫助您瞭解當前的信用評分以及如何解決債務來幫助改善信用評分。 您可能想問自己以下問題：

? 您欠了什麼類型的債務？

? 哪些債務應該首先償還？

? 您在非必需品上花了多少錢？

4）如果我們想走專業路線，有什麼需要注意的嗎？

信用顧問或非營利債務管理公司可以與您坐下來幫助您瞭解您的財務狀況、建議一些措施以及給出有用的建議。與專業人士合作可能會涉及到有關每月付款、免除費用和降低利率 。在尋求專業幫助時，請確保考慮以下因素：

? 您是否正在與一家歷史悠久、聲譽良好的公司合作？

? 他們提供的服務的成本/費用是否合理？

5) 最後您還有什麼想補充的嗎？

請記住，無論您負債多少或財務狀況如何，理財都會帶來壓力。 採取積極主動的措施——無論是與信用顧問一起制定債務管理計劃還是自己制定債務管理計劃——都可以幫助您開始做出財務上更健康的決策，並為自己創造更好的財務未來。

如需更多資訊、工具和資源，請隨時訪問 chase.com/financialgoals。

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