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優越健保 愛心村VillageCareMax 法拉盛社區中心四週年誌慶

紐約訊
紐約市議員黃敏儀頒發榮譽證書，表彰優越健保─愛心村法拉盛社區辦公室。
紐約市議員黃敏儀頒發榮譽證書，表彰優越健保─愛心村法拉盛社區辦公室。

9月6日，優越健保-愛心村 (VillageCareMax）特邀愈百名法拉盛地區的綜合健保計劃的長期會員，共同歡慶其法拉盛社區中心開業四周年。優越健保-愛心村亞裔部副總裁謝睿董，代表公司感謝法拉盛社區一路來的支持，感謝亞裔部員工們在過去四年的努力奉獻，以及會員們的信任和長期支持，並承諾愛心村將繼續秉持自1977年創立至今，40多年來的真誠優良的服務態度，為法拉盛社區的廣大民眾提供全面、優質的綜合性健保計劃。

代表法拉盛地區的紐約市議員黃敏儀（Sandra Ung）特地到場頒發榮譽證書，表彰優越健保─愛心村法拉盛社區中心自2019年開設以來，竭力為社區長者們提供綜合性健保相關專業的服務，讓社區內的耆老就近獲取從長期護理、醫療健保到醫護用品申請的“一站式”服務。讓那些罹患多種慢性疾病的長者，能夠在社區內健康，安全又快樂的生活。

作為紐約州首批綜合健保管理計劃運營者的優越健保- 愛心村（Medicare Total Advantage,簡稱MAP）為擁有聯邦醫療保健（Medicare俗稱紅藍卡）及紐約州醫療補助（Medicaid俗稱白卡）的長者提供更專業、更具針對性的醫療健保和長期護理服務。參加會員不僅所有費用全免，每月並可以獲得高於$225的非處方藥（OTC）及食品雜貨補助。

亞裔部副總裁謝睿董（Sherry Dong）在活動中宣佈，愛心村將在10日15日公佈2024年度全新的健保福利，以及醫療補助計劃。歡迎新老會員以及有興趣參加愛心村計劃的社區長老，蒞臨愛心村法拉盛辦公室諮詢最新健保福利細節。

愛心村法拉盛辦公室位於緬街41-80號（老昌發超市隔壁，大郵局斜對面），辦公室提供國語、粵語及福州話服務。中文專線（718）518-2600。辦公時間星期一至五早上午9點至下午5點，每月雙週六均有專人值班提供服務。

亞裔部副總裁謝睿董(右)與眾亞裔專員代表公司感謝會員們的信任支持，承諾繼續秉持優...
亞裔部副總裁謝睿董(右)與眾亞裔專員代表公司感謝會員們的信任支持，承諾繼續秉持優良服務。

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