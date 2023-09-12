IRS宣布通脹減少法案資助新合規 恢復稅收體系公平性

美國國內稅收局（IRS ）2023年9月8日宣布，他們將啟動一項廣泛的努力，旨在通過通脹減少法案（Inflation Reduction Act）的資金，加強稅務合規和恢復稅收體系的公平性。這一舉措將有助於提高稅收遵循，減少逃稅，並確保每個納稅人都能享受公平對待。通脹減少法案旨在通過提供額外的資金和資源，支持IRS的新合規努力。這些資金將用於改善稅務執行和監管，以確保個人和企業遵循稅務規定。

以下是通脹減少法案支持的新合規努力的一些主要方面：

1. 稅務監察：通脹減少法案將資助增加的稅務監察活動，特別是針對高淨值個人和大型企業的監察。這將有助於確保他們遵守所有稅務法律。

2. 技術改進：資金將用於提高IRS的技術基礎設施，以更有效地處理稅收數據和監管工作。這將提高監察的效率並減少錯誤。

3. 稅務教育 和培訓：通脹減少法案將支持稅務教育和培訓計劃，以提高納稅人對稅務規定的理解，並減少無意的稅收違規。

4. 資源增加：IRS將增加雇用合規人員，以應對更多的稅收情報和執行需求。這將有助於更快速地處理稅收事務。

通脹減少法案的資金將在未來幾年內逐步提供，以支持這些新的合規努力。這一舉措旨在恢復稅收體系的公平性，確保所有納稅人都按照相同的規則遵循稅務規定。通脹減少法案的實施將使IRS能夠更好地應對不斷變化的稅收環境，並確保稅收規定的執行和遵循。希望這一努力將有助於提高稅收遵循率，從而減少負擔最重的納稅人的壓力，並確保公平競爭的商業環境。