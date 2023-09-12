金&揚聯合律師樓 資深猶太律師分享 私下換匯恐遭刑事指控

私下換匯活動由於其隱蔽、快捷等特點，一貫是不法分子“洗錢”的常用途徑。如無法證明資金來源的合法性，私下換匯者很可能淪為“洗錢”鏈條上的一環。如今，隨著走私、毒品 、恐怖活動、地下錢莊等犯罪活動日益猖獗，“洗錢”行為已成為威脅世界金融秩序和經濟發展的全球公害，受到世界各國的共同嚴厲打擊。

在美國，洗錢罪（Money laundering）是一種非常嚴重的犯罪行為。由於洗錢罪通常跟有組織的犯罪行為和國際恐怖行動有聯繫，故而刑罰相當嚴苛。洗錢罪主要指有意掩蓋非法所獲資金的來源使其成為其他不同來源的合法收入。從非法活動中得來的資金是不可能不受追蹤就能花銷出去的，因此洗錢成為了一種必要。洗錢的方式有很多種，但是最終目標是一致的，就是要隱藏這筆資金的真實來源。由於無法正確計算出每年有多少資金被非法洗白，但是深知數目一定相當龐大，因此美國政府會盡最大力度阻止這種犯罪行為的發生。

為防堵逃稅、洗錢、非法賭博等犯罪行為，美國聯邦政府 有一系列的規定：

1. 銀行等金融機構如果24小時內收到同一個人的累計1萬美元或以上的現金存款、提款或轉帳，就需要上報8300表給財政部的金融犯罪執法部門。

2. 銀行必須上報可疑的客戶銀行活動。如果30天內，銀行懷疑存款人故意每次存款不超過1萬美元，可能牽涉洗錢、逃稅或其他犯罪活動，銀行也必須向IRS申報可疑活動報告。比如說：如果有人想要存10萬美元，但為規避這個銀行規定，改多次分存9999美元，這就是“造假”。

3. 銀行不准通報客戶他們被“上報”了。銀行職員若是疏忽不提報客戶的可疑銀行活動，這名職員將面臨刑責。在這樣的情況下，銀行儘管舉報而不必擔心流失顧客，因為他們大部份都永遠不會知情。

4. 國稅局 在查封嫌疑人之前並不需要有當事人不當行為的證據。所以這條規定可能將一些經營現金業務的人士，如便利店、餐廳或酒吧的個人，成為被捕的對象，即使他們沒有做錯甚麼事。

對於有洗錢罪的個人和企業，美國聯邦政府較為常用而有效的手段是財產沒收。通過與其他聯邦、州或當地機構合作，犯罪調查部門會利用與財產沒收相關的條例來奪取違法企業的財產。另外，在美國，不同的州會有不同針對洗錢的法律法規。根據紐約刑事法典第470章，對洗錢罪的指控分為一到四級不同程度的刑罰，最高為一級指控和刑罰。第四級程度的刑罰屬於E級重罪，包括長達4年的牢獄監禁，而一級刑罰則可能導致長達25年的牢獄監禁，以及不同程度的罰款。另外，如果涉嫌的資金來源是毒品走私或涉嫌的資金用於支持恐怖行動，刑罰會加重。

如果因洗錢罪名被抓須注意以下幾點：1. 不要輕易簽署任何檔。因為一旦簽署檔，就表示當事人“同意並自願”放棄他所有被查封的資產。2. 馬上找律師。靠個人拿回國稅局凍結的資產幾乎不可能，必須找有經驗的專業律師，精通凍結資產的律師。特別是如果同時遭到了刑事指控，最好找有經驗的律師幫忙處理，否則後患無窮。3. 對和解提議要三思。請找有經驗的律師，理直氣壯地要求退還全部凍結金額。

金&揚聯合律師樓提醒廣大華裔，為防止被控洗錢，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈與或借貸，也要證明其已納稅。因為，洗錢在美國是重罪，一旦涉及洗錢，很可能會有多個政府部門參與處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和金融服務局等。

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