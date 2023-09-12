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珍珠奶茶原物料HOJA FOOD 進軍佛州市場 一條龍整合服務

紐約訊
PLAN T Inc.在產品開發、學習飲品調製、茶飲器具教學、店面陳設規劃、後勤物流配送等，都有專人提供即時協助。
PLAN T Inc.在產品開發、學習飲品調製、茶飲器具教學、店面陳設規劃、後勤物流配送等，都有專人提供即時協助。

佔地萬平方英尺的「PLAN T Inc.東案食品」，是北美第一大批發體系「HOJA FOOD」在佛州唯一的區域代理，更是佛州第一家珍珠奶茶及台灣小吃原物料批發，橫跨紐約、維吉尼亞等各大北美城市。該公司於4月正式在佛州與您見面，他們的團隊提供全方位專業飲品知識，從開店培訓到機動配送車隊，為您提供一條龍的高品質服務。

PLAN T Inc.經營團隊理念：「誠信、穩定、效率是我們的本質，突破是我們的追求。」PLAN T自許能成為客戶從開店、營運到展店等各事業階段的好夥伴，建立長期合作關係外，更成為客戶事業拓展的堅強堡壘。他們攜手紐約、維吉尼亞的批發團隊，隨時掌握市場動向，並在物流配送上提供更機動完善的服務。

PLAN T Inc.在產品開發、學習飲品調製、茶飲器具教學、店面陳設規劃、後勤物流配送等，都有專人提供即時協助。他們洞察客戶的需求，提供創新的商品及菜單，實時反應市場潮流，協助店家成為茶飲業中的領頭羊。

歡迎洽詢PLAN T Inc.茶飲培訓教室，更多公司服務內容及相關產品資訊，請聯絡業務窗口索取：[email protected]

其服務據點包括：

佛羅里達：東案食品PLAN T Inc.

地址：7400 Technology Dr., UnitB, West Melbourne, FL 32904

電話：772-255-2622

WeChat：plantsales

紐約：御茶食品Yu Cha Corp

地址：34-36 56th Street, Woodside, New York 11377

電話：718-898-6888、718-898-6889

WeChat：yuchacorp

維吉尼亞：豐茶食品Fun Tea

地址：8440 Kao Circle, Manassas, VA 20110

電話：703-678-6288

WeChat：funsales168

佛州 維吉尼亞

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