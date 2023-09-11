森美公司中秋好禮相贈 引進「回家」和「元童」系列月餅

元初「回家」系列月餅，包裝以故宮紅磚為背景色，簡潔大方。

每一年的中秋，都是珍貴的，都是值得留念的。一年一度的中秋佳節，是每一個家庭共同團圓的日子，也是每一個家人表達愛意的日子。月餅，作為這個節日不可缺少的角色之一，代表著一份祝福，一份團圓，一份傳承。所以，好看，好吃的月餅，能夠為這個節日增添一抹亮色。今年，元初食品一如既往推出「回家系列」和「元童系列」月餅，和你一起共用明月，共同珍惜這份美好。

元初「回家」系列月餅，包裝以故宮紅磚為背景色，簡潔大方。伍仁月餅用大量的核桃 仁、欖仁等，將乾果香氣發揮到極致，越嚼越有味。雙黃白蓮蓉月餅選用了流油起沙的優質鹹蛋黃，純湖南湘蓮製作，綿密細膩。

元初「元童」流心系列月餅，自上市以來，深受消費者的喜愛。優選海藻糖，皮餡緊實，自然流心。流心奶黃，蛋香濃鬱。流心黑松露，義大利 黑松露內餡與巧克力餅皮，低調沉靜中盡顯尊貴內涵。流心榴蓮，精選蘇丹王D24榴蓮果肉，果香濃鬱。流心蜜月紅豆抹茶，優質的抹茶混合粒粒紅豆，甜澀結合，口感綿密。

此外，還有將茶香揉進月餅的元童茶珍茗點桃山皮月餅。茶葉風味，讓月餅不止有甜，更透茶香。茗茶薈聚，送禮自用兩相宜。

中秋，在很多人腦海中，有另外一個定義，就是回家。2015年，元初食品匠心推出「回家」月餅，讓這塊賦予團圓的月餅伴您回家。2016年，「回家」月餅在澳大利亞、美國、德國 上市。2018年，開始上架自營的亞馬遜 電商平臺。2020年，在元初食品加拿大門店陸續上市，為世界各地的華人 同胞在中秋佳節提供了一份“家”的美食。今年，我們初心不變，繼續為大家獻上這份代表著溫暖、愛以及思念的回家月餅。

海上生明月，天涯共此時。祝願大家中秋快樂！闔家團圓！

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