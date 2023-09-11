我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

森美公司中秋好禮相贈 引進「回家」和「元童」系列月餅

紐約訊
元初「回家」系列月餅，包裝以故宮紅磚為背景色，簡潔大方。
元初「回家」系列月餅，包裝以故宮紅磚為背景色，簡潔大方。

每一年的中秋，都是珍貴的，都是值得留念的。一年一度的中秋佳節，是每一個家庭共同團圓的日子，也是每一個家人表達愛意的日子。月餅，作為這個節日不可缺少的角色之一，代表著一份祝福，一份團圓，一份傳承。所以，好看，好吃的月餅，能夠為這個節日增添一抹亮色。今年，元初食品一如既往推出「回家系列」和「元童系列」月餅，和你一起共用明月，共同珍惜這份美好。

元初「回家」系列月餅，包裝以故宮紅磚為背景色，簡潔大方。伍仁月餅用大量的核桃仁、欖仁等，將乾果香氣發揮到極致，越嚼越有味。雙黃白蓮蓉月餅選用了流油起沙的優質鹹蛋黃，純湖南湘蓮製作，綿密細膩。

元初「元童」流心系列月餅，自上市以來，深受消費者的喜愛。優選海藻糖，皮餡緊實，自然流心。流心奶黃，蛋香濃鬱。流心黑松露，義大利黑松露內餡與巧克力餅皮，低調沉靜中盡顯尊貴內涵。流心榴蓮，精選蘇丹王D24榴蓮果肉，果香濃鬱。流心蜜月紅豆抹茶，優質的抹茶混合粒粒紅豆，甜澀結合，口感綿密。

此外，還有將茶香揉進月餅的元童茶珍茗點桃山皮月餅。茶葉風味，讓月餅不止有甜，更透茶香。茗茶薈聚，送禮自用兩相宜。

中秋，在很多人腦海中，有另外一個定義，就是回家。2015年，元初食品匠心推出「回家」月餅，讓這塊賦予團圓的月餅伴您回家。2016年，「回家」月餅在澳大利亞、美國、德國上市。2018年，開始上架自營的亞馬遜電商平臺。2020年，在元初食品加拿大門店陸續上市，為世界各地的華人同胞在中秋佳節提供了一份“家”的美食。今年，我們初心不變，繼續為大家獻上這份代表著溫暖、愛以及思念的回家月餅。

海上生明月，天涯共此時。祝願大家中秋快樂！闔家團圓！

美東總代理: 森美進口公司

100 Summit Place Jersey City, NJ 07305

Toll Free: 1-800-888-8228

義大利 核桃 亞馬遜 華人 德國

上一則

挺台入聯大遊行 台灣7立委助陣

下一則

布碌崙公共圖書館圖書獎 數部華人作品入圍

熱門新聞

張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
市府在曼哈頓中城為無證移民分發免費食物和生活物資。(市長辦公室提供)

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

2023-09-07 15:20
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24
數據顯示，從去年10月開始的2023財年以來，從中國經南美走線到美墨邊境偷渡入境的人數創下新高。(華人移民提供)

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

2023-09-04 11:15
法拉盛職業介紹業者說，走線而來的華人無證移民求職普遍面臨困難，「很多人刀都不會用」。(記者高雲兒／攝影)

走線人難求職… 英語不行幹苦力 月薪頂多3000元

2023-09-04 21:26
一名華男日前持假身分到62分局轄區的車行買車，遭員工識破被捕。(谷歌地圖)

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

2023-09-09 02:30

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳