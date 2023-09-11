金曉星醫生接替余永新醫生 擔任王嘉廉社區醫療中心醫務總監

王嘉廉社區醫療中心新任醫務總監金曉星醫生(Dr. Hyoseong Nuna Kim)。

王嘉廉社區醫療中心日前宣佈，任命金曉星醫生(Dr. Hyoseong Nuna Kim)為新一任的醫務總監。任職後，金醫生將領導醫療中心進一步擴展為服務不足的社區提供優質醫療服務的工作。

余永新醫生(Dr. Perry Pong)擔任15年醫務總監職位，現轉任新職繼續在王嘉廉社區醫療中心服務，幫助啟動新項目，專門致力於教育 及培訓現有和未來的醫療人員，以從事社區醫療領域的職業。

金醫生畢業於布朗大學本科和布朗大學醫學 院，2001年在紐約市 西奈山醫療中心完成兒科醫生的駐院培訓。此後，她在納瓦霍族保留地的印地安人醫療服務部(Indian Health Service) 工作的經歷中，積累了為多元化及服務欠缺的社區提供醫療服務技能和經驗。於2003年回紐約並加入王嘉廉社區醫療中心，並擔任過多個臨床領導職務。她曾帶領了醫療中心在皇后區的擴建工作，該區是紐約市亞裔 人口增長最快的地區之一。金醫生工作表現卓越並榮獲2011年醫生節傑出社區醫療提供者獎。近年來，她負責領導醫療中心在對抗新冠疫情 方面的工作，包括在疫情期間開設疫苗接種點。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa) 表示： “非常高興金醫生成為醫療中心的新一任醫務總監。她豐富的經驗、堅定的信念，以及對就診者和社區面臨的特殊困難有深刻理解，使她成為帶領我們推進醫療中心使命的最合適的領導者。”

余永新醫生表示，金醫生經驗豐富，能力卓越，她是領導醫療中心繼續致力於為有需要的紐約民眾提供符合因應文化需要的醫療服務的最佳人選。

金醫生表示，非常榮幸擔任新一任醫務總監，我將努力幫助王嘉廉社區醫療中心繼續向前發展，實現為紐約市多元化和服務不足社區提供優質醫療服務的使命，這是我與醫療中心共同的目標。

余永新醫生在擔任醫療中心醫務總監一職15年後決定卸任。余醫生作為一名內科醫生，擁有超過29年的臨床經驗。他將繼續在王嘉廉社區醫療中心為就診者看診，同時也會幫助啟動醫療中心專注於的臨床教育的工作。目前，他還擔任紐約市立大學醫學院和威爾康奈爾醫學院的助理臨床教授。

余醫生表示，本人為我們的員工感到非常驕傲，他們在王嘉廉社區醫療中心的工作中努力不懈，獲取豐富的經驗，成為護士、醫生、社工、營養師、牙醫和其他專業人士，做到了真正回饋和服務社區。

行政總監查高書表示，余醫生是醫療中心出色的領導者。他一直將就診者放在第一位，注重培養和認同我們出色的員工，帶領醫療中心在服務社區方面取得成功。令我們倍感榮幸的是，余醫生將繼續推動實踐醫療中心的使命，幫助培養未來一代以使命為導向的臨床醫生。

王嘉廉社區醫療中心董事局主席鄧道堅(Owh Kian Ong)表示：我們衷心感謝余醫生在過去15年以來堅定的領導。他啟發我們有更多的動力去滿足社區的醫療需求。我們也期待他在全新的職務上進一步培養醫療人才，以服務我們的社區。

紐約州社區衛生保健協會(CHCANYS)主席兼首席執行官Rose Duhan表達了她對金醫生、余醫生職務調整的看法。她表示：本協會對金曉星醫生擔任王嘉廉社區醫療中心醫務總監表示祝賀。社區醫療中心對於其所服務的社區健康和福祉至關重要。對於接任和繼續發展醫生在社區所做的傑出工作，金醫生是最佳人選。我對他們兩位在工作中擔任新的職務表示祝賀。