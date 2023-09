9月12日(週二):

● 法拉盛 角聲福音廣場

「免費辦理紐約市民卡 」活動(線下)

9月12日(週二)上午9點至12點

主辦: 紐約角聲

https://bit.ly/3Z6XlYy

9月13日(週三):

● 2023 New York Fashion Week

紐約時裝週-秋冬秀場(線下)

9月13日(週二)上午10點至晚上7點

主辦: IMG

https://nyfw.com/

9月14日(週四):

● The Feast of San Gennaro in Little Italy

紐約小義大利 迎神節(線下)

9月14日(週四)至9月24日

主辦:Figli di San Gennaro Inc

https://sangennaronyc.org/

● Color Factory’s Haunted Hues

萬聖節 主題沉浸式互動藝術展(線下)

9月14日(週四)至11月1日

主辦:Color Factory

https://www.colorfactory.co/landing/new-york-city

9月15日(週五):

● 紐約布魯克林戴克圖書館:

對話紐約華人 畫家梁奇雲(線下)

9月15日(週五)下午1點至3點

主辦:Brooklyn Public Library - Dyker Branch

https://www.bklynlibrary.org/locations/dyker

● The Great Jack O'Lantern Blaze

紐約哈德遜莊園南瓜燈展(線下)

9月15日(週五)至11月19日

主辦:Historic Hudson Valley

https://pumpkinblaze.org/

9月16日(週六):

● JAPAN Fes in Chelsea

紐約日本美食節(線下)

9月16日(週六)至9月17日

主辦:JFORWARD INC.

https://www.japanfes.com/