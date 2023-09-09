紐約足部整形中心二十多年專業老店 代理及量身定制各名牌保健鞋

紐約足部整形中心以最專業的服務為每位患者選到最滿意的鞋子

足部健康是人體健康的重要組成部分，尤其是對於糖尿病 患者來說，更是不容忽視的問題。糖尿病會影響足部的血液循環和神經感覺，導致足部出現水腫、變形、發紅、發炎、感染等嚴重併發症 ，甚至可能需要截肢。因此，選擇一雙合適的保健鞋，是預防和治療足部問題的有效方法之一。

紐約足部整形中心是一家專業的足部健康服務機構，擁有20多年的豐富經驗和良好的口碑。他們不僅提供最先進的足部診斷和治療技術，還代理了多個美國知名品牌的保健鞋，如Dr. Comfort、New Balance、Propet等。這些保健鞋都是根據人體工學原理設計的，具有柔軟、透氣、支撐、減震等特點，可以有效地保護足部，減少摩擦和壓力，預防和改善足部問題。

紐約足部整形中心的醫療團隊會根據每位患者的具體情況，進行詳細的足部腳壓測試和分析，並根據測試結果和患者的喜好，推薦最適合他們的保健鞋款式和尺寸。如果需要，他們還可以量身定制各類糖尿病患鞋款，以確保最佳的舒適度和效果。此外，紐約足部整形中心還提供了靜脈曲張襪、輪椅、拐杖等其他醫療器材的租賃和銷售服務。

紐約足部整形中心是保險 公司認可的保健鞋和醫療器材店（ABC Board Certified Facility），可以接受大部分保險公司的報銷。他們還會定期舉辦各種優惠活動，讓僑胞們能夠以更低的價格買到高品質的產品。紐約足部整形中心位於144-31 41 Ave. #L6（Parsons & 41 Ave.），電話：718-359-3348，傳真：718-359-0388。歡迎有需要的僑胞前來諮詢或預約。營業時間：週一至週五9:30am~5:30pm；週六10am~3pm。