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IRS接受2024年合規保證程序申請

紐約訊

2023年9月1日美國國內稅收局（IRS）宣布，他們現在正式接受申請者參加2024年的合規保證程序（Compliance Assurance Process，簡稱CAP）。這一程序為大型企業提供了一個機會，與IRS合作，共同解決稅收合規問題，確保稅務遵循，並減少未來的爭端。

CAP是一項成功的合作計劃，允許參與的企業在提前申報期間解決稅收問題，以確保其交稅遵循標準。參與者通常是大型企業，他們的複雜業務運作需要更多的稅務規劃和管理。

IRS發言人理查德·詹金斯表示：“CAP程序是一個務實的方法，通過提前解決稅收問題，幫助大型企業確保他們的稅務遵循標準。我們鼓勵符合條件的企業參加這一程序，以減少潛在的爭議和稅務不確定性。”

以下是有關2024年CAP程序的一些重要信息：

1. 誰可以參加？：CAP程序專為大型企業設計，通常是年度總收入超過1千萬美元的企業。參與者必須符合一定的資格要求。

2. 申請期限：申請者需要在2023年11月1日至2023年12月29日期間提交CAP申請。

3. 合作期限：CAP通常為9個月至15個月，視企業的需求和情況而定。

4. 稅務問題解決：參與者將有機會提前解決可能存在的稅收問題，並在CAP期間遵循合規流程。

5. 減少未來稅務爭端：通過參加CAP，企業可以減少未來的稅務爭端，提前解決可能的稅收問題。

CAP程序不僅有助於企業解決現有的稅務問題，還能夠改善稅務計劃，減少未來可能的稅務風險。這對企業來說是一個有價值的機會，有助於提高稅務遵循水平。

詹金斯補充說：“我們鼓勵有資格的企業充分考慮參加CAP，這不僅有助於確保合規，還有助於改進稅務策略，提高效率。我們期待著在2024年的CAP程序中看到更多的參與者。”

企業和稅務專業人員可以訪問IRS官方網站（www.irs.gov）以獲取有關CAP程序的詳細信息，包括申請要求和相關文件。此外，IRS提醒申請者要遵循指南，確保申請過程順利進行。

CAP程序的目標是幫助大型企業維持高水平的稅務合規，降低未來稅務爭端的風險，並提供更穩定和可預測的稅務環境。希望參與的企業應盡早開始申請程序，以確保他們能夠參加2024年的CAP。

IRS

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