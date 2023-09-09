膝蓋疼痛僵硬 三種鍛練有助養護關節

百康仁德醫生集團的鎮痛及理療專科醫生梁勝定（Sheng Ding Liang, DO）為病人看診，建議長者可通過日常簡單鍛練，有助對膝蓋進行養護。

膝蓋關節 疼痛是長者常見的疾病，其中以退化性關節炎最為常見。紐約百康仁德集團的醫生建議，長者可通過三種簡單的鍛練，有助對膝蓋進行養護。

百康仁德醫生集團的鎮痛及理療專科醫生梁勝定（Sheng Ding Liang, DO）介紹，退化性關節炎造成的膝蓋疼痛是65歲以上的長者中最常見的疼痛類型。隨著年齡的增長，膝蓋內的軟骨組織不斷磨損，致令關節受到更多摩擦，從而引發疼痛。長者可能還會感到膝蓋部位腫脹、體溫升高、關節僵硬、靈活性變差等。

針對退化性關節炎，梁勝定醫生建議，長者應控制體重，減輕對膝蓋的重壓；減少生活中對膝關節壓力過大的動作，如爬樓梯、下蹲、抬重物等。同時，民?應增強合理的身體鍛練，強健膝蓋周邊肌肉 ，進而減輕對膝蓋的壓力。以下三種簡單的鍛練，民眾均可嘗試：

1. 腳跟拉伸

面向牆壁站立，健康的腿向前，膝蓋稍微彎曲。疼痛的腿伸直，伸向身後。將雙腳腳跟平放在地板上，並將臀部向前壓向牆壁，注意不要拱起背部。保持這個伸展動作 30 秒，然後放鬆 30 秒。此動作可4個一組，每天做2組。

2. 站立拉伸

抓住椅背或牆壁以保持平衡。彎曲膝蓋，將腳跟抬向臀部。用手抓住腳踝，輕輕地將腳後跟拉近身體。保持這個姿勢 30 到 60 秒，注意不要拱起或扭轉背部。此動作可重複2到3次，每週進行4到5次。

3. 半蹲

雙腳分開與肩同寬，雙手可以放在大腿前側或伸到面前。如果需要，可以扶住椅背或牆壁以保持平衡。慢慢降低臀部約10英寸，將重心放在腳後跟上，保持下蹲5秒鐘。最後腳後跟用力，讓身體恢復站立狀態，注意腰部不要向前彎曲。此動作可10個一組，一次做3組，每週做4到5次。

梁勝定醫生表示，在做這些鍛練前，長者應注意熱身。如果膝蓋疼痛明顯加劇，長者應暫停鍛練。如果膝蓋疼痛長期無法緩解，長者應考慮服用布洛芬等消炎藥物，或是接受理療，比如進行熱敷、按摩、注射藥物等。

梁勝定醫生也提醒長者，一些保健品聲稱可以幫助強健關節，但實際上無論是膠原蛋白還是葡萄糖胺，都無法幫助保養關節。鍛練才是最有效的養護關節的方式。

梁勝定醫生目前在百康仁德旗下的三家診所看診，診所可提供理療按摩、藥物注射，並可為符合保險 資格的病人提供針灸治療。診所地址分別為布碌崙 60街757號4樓，電話：718-717-8788；布碌崙86街1865號，電話：718-975-5462；布碌崙東15街2111號，電話：718-336-9872。梁勝定醫生及診所員工可說國語、粵話及福州話。