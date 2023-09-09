我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

膝蓋疼痛僵硬 三種鍛練有助養護關節

紐約訊
百康仁德醫生集團的鎮痛及理療專科醫生梁勝定（Sheng Ding Liang, DO）為病人看診，建議長者可通過日常簡單鍛練，有助對膝蓋進行養護。
百康仁德醫生集團的鎮痛及理療專科醫生梁勝定（Sheng Ding Liang, DO）為病人看診，建議長者可通過日常簡單鍛練，有助對膝蓋進行養護。

膝蓋關節疼痛是長者常見的疾病，其中以退化性關節炎最為常見。紐約百康仁德集團的醫生建議，長者可通過三種簡單的鍛練，有助對膝蓋進行養護。

百康仁德醫生集團的鎮痛及理療專科醫生梁勝定（Sheng Ding Liang, DO）介紹，退化性關節炎造成的膝蓋疼痛是65歲以上的長者中最常見的疼痛類型。隨著年齡的增長，膝蓋內的軟骨組織不斷磨損，致令關節受到更多摩擦，從而引發疼痛。長者可能還會感到膝蓋部位腫脹、體溫升高、關節僵硬、靈活性變差等。

針對退化性關節炎，梁勝定醫生建議，長者應控制體重，減輕對膝蓋的重壓；減少生活中對膝關節壓力過大的動作，如爬樓梯、下蹲、抬重物等。同時，民?應增強合理的身體鍛練，強健膝蓋周邊肌肉，進而減輕對膝蓋的壓力。以下三種簡單的鍛練，民眾均可嘗試：

1. 腳跟拉伸

面向牆壁站立，健康的腿向前，膝蓋稍微彎曲。疼痛的腿伸直，伸向身後。將雙腳腳跟平放在地板上，並將臀部向前壓向牆壁，注意不要拱起背部。保持這個伸展動作 30 秒，然後放鬆 30 秒。此動作可4個一組，每天做2組。

2. 站立拉伸

抓住椅背或牆壁以保持平衡。彎曲膝蓋，將腳跟抬向臀部。用手抓住腳踝，輕輕地將腳後跟拉近身體。保持這個姿勢 30 到 60 秒，注意不要拱起或扭轉背部。此動作可重複2到3次，每週進行4到5次。

3. 半蹲

雙腳分開與肩同寬，雙手可以放在大腿前側或伸到面前。如果需要，可以扶住椅背或牆壁以保持平衡。慢慢降低臀部約10英寸，將重心放在腳後跟上，保持下蹲5秒鐘。最後腳後跟用力，讓身體恢復站立狀態，注意腰部不要向前彎曲。此動作可10個一組，一次做3組，每週做4到5次。

梁勝定醫生表示，在做這些鍛練前，長者應注意熱身。如果膝蓋疼痛明顯加劇，長者應暫停鍛練。如果膝蓋疼痛長期無法緩解，長者應考慮服用布洛芬等消炎藥物，或是接受理療，比如進行熱敷、按摩、注射藥物等。

梁勝定醫生也提醒長者，一些保健品聲稱可以幫助強健關節，但實際上無論是膠原蛋白還是葡萄糖胺，都無法幫助保養關節。鍛練才是最有效的養護關節的方式。

梁勝定醫生目前在百康仁德旗下的三家診所看診，診所可提供理療按摩、藥物注射，並可為符合保險資格的病人提供針灸治療。診所地址分別為布碌崙60街757號4樓，電話：718-717-8788；布碌崙86街1865號，電話：718-975-5462；布碌崙東15街2111號，電話：718-336-9872。梁勝定醫生及診所員工可說國語、粵話及福州話。

關節 布碌崙 肌肉 保險

上一則

開學好禮／霍楚將簽法 春節列為公校假期

下一則

百康仁德醫生破解骨髓穿刺迷思

熱門新聞

不少食客也準備了禮物給梁雪梅，有親筆寫的信、精美的賀卡、一個不捨得擁抱。(記者張心╱攝影)

華埠最受歡迎腸粉歇業 百名食客排隊相送

2023-09-02 02:23
張煦說，進雨林之前，特地和家裡人通了電話，「就是告訴他們，做好準備」，他停頓，「我抱著有可能一去不回的想法」。(華人移民提供)

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

2023-09-04 02:28
市府在曼哈頓中城為無證移民分發免費食物和生活物資。(市長辦公室提供)

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

2023-09-07 15:20
紐約一華人在長島市一家中餐館用餐，結帳未還信用卡，遭盜刷數千元。圖為示意圖。(Pexels)

中餐館用餐 結帳未還信用卡 華人遭盜刷數千元

2023-09-01 02:28
據移民律師介紹，現在的美墨邊境走線者基本都會被抓捕，釋放後會被發放一個定位手機，並需要及時去海關處報道，於是人們常常在各地的海關局門口看到長龍，紐約也不例外。(記者高雲兒╱攝影)

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

2023-09-03 21:24
數據顯示，從去年10月開始的2023財年以來，從中國經南美走線到美墨邊境偷渡入境的人數創下新高。(華人移民提供)

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

2023-09-04 11:15

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所