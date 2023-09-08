紐約商家業者利好消息 ConEdison聯手紐約家電分體空調免費送

紐約家電免費送商鋪分體冷暖空調系統，而且安裝材料及人工均為免費。

為了響應節能減排的全球趨勢，ConEdison和紐約家電聯合推出了一項前所未有的優惠活動，只要您是商業店鋪的業主，您就有機會獲得全新的分體冷暖空調，而且完全免費！這是一個由ConEdison贊助的節能計劃，目的是幫助商家店鋪提高能效，降低碳排放，節省電費。如果您有興趣參加這項活動，請盡快聯繫紐約家電，他們有專業的工作人員為您提供詳細的諮詢和申請服務。他們的聯繫方式是：718-886-4980或[email protected]。

這項免費贈送商業店鋪節能冷暖空調活動的參與條件非常簡單，只要您符合以下幾點，您就可以申請：1. 您必須是ConEdison的客戶，並有正常使用的帳號；2. 您的商業店鋪面積不超過2500平方英尺；3. 您願意接受ConEdison的節能審核和安裝。如果您符合以上條件，您只需要做以下幾個簡單的步驟：1. 拍攝您的店面正面和內部各一張照片；2. 並附上您的姓名和聯繫方式；3. 將照片和資訊發送到： [email protected]。紐約家電的專業人員就會與您聯繫，並為您安排審核和安裝。這項活動不僅包括分體冷暖空調系統免費，而且安裝材料和人工也都免費。這是一個非常划算的優惠，請不要錯過！

分體式空調是當今最流行的空調類型之一，它具有許多優點，例如：節能、低噪音、美觀、方便等。分體式空調由於使用了高效省電節能的壓縮機和環保冷媒，可以有效地減少耗電量和碳排放，同時保持室內溫度穩定舒適。分體式空調還可以將噪音隔離在外部機上，讓您享受安靜清爽的空氣。分體式空調還可以根據您的需要靈活地安裝在不同位置，不佔用空間，也不影響店面美觀。分體式空調是商業店鋪最佳的選擇，它可以讓您的客戶和員工感到舒適愉快，同時也可以節省您的長期成本。

紐約家電是一家專業的家電銷售和服務公司，擁有多年的行業經驗和良好的口碑。他們致力於為客戶提供優質、高效、節能的家電產品和服務。他們期待與您合作，讓您的商業店鋪更加美好！這是一個千載難逢的機會，名額有限，先到先得！請不要猶豫，趕快行動吧！如果您有任何疑問或需要更多資訊，歡迎致電諮詢熱線：718-886-4980，紐約家電有專業的服務人員為您解答所有問題。或者親臨紐約家電各大門店：131-31 Fowler Ave, Flushing, NY；42-49 Main St, Flushing, NY；249-50 Jericho Tpke, Floral Park, NY；7305 New Utretch Ave, Brooklyn, NY；919 65th St, Brooklyn, NY；2300 86th St, Brooklyn, NY；1401 E 14th St, Brooklyn, NY。