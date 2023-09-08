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女人如何美麗依然 紅人歸膠囊 Sangel行銷世界19年

紐約訊
19年來，紅人歸贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲、澳洲等幾十個國家獲得了一致的好評，受益的女性朋友們不計其數。
19年來，紅人歸贏得了醫學專家和權威機構的一致推薦，在北美、歐洲、亞洲、澳洲等幾十個國家獲得了一致的好評，受益的女性朋友們不計其數。

女性更年期的到來，讓女性生理和心理都在接受著巨大的考驗。女人如何美麗依然 ，健康安全的度過及延緩更年期是對女性的一大考驗。紅人歸膠囊能夠從根本上營養卵巢，修復卵細胞的功能，恢復旺盛的雌激素分泌能力，是集調理、預防、美容為一體的高檔保健食品，是加拿大衛生部唯一批準的用於女性更年期的產品，加拿大衛生研究院十幾年質量療效追蹤確認紅人歸膠囊是目前世界範圍內最安全、最有效、最科學的產品。

目前世界上普遍推行的延緩女性更年期的方法大致為激素替代療法、精神療法以及天然草本補充療法。幾十年來，藥物雌激素替代療法一直是許多更年期婦女的救星，甚至被眾多醫生和科學家們描述為能永葆青春的靈丹妙藥。但美國國家衛生研究院的一項為期五年的研究報告顯示:長期使用藥物雌激素替代療法弊大於利，已經證明，單獨使用藥物雌激素超過五年，將增加引發乳癌(26%),心臟疾病(29%),中風(41%)與膽囊疾病的風險子宮內膜癌發生率增加5～7倍。這就使人們對多年來的雌激素治療法望而卻步了。於是，很多人反過頭來去找天然的食品與草藥，希望從中找到替代品。

美國另一項最新科學研究實驗還表明，吃植物性來源的荷爾蒙和化學成分的荷爾蒙一樣，都會有副作用，同時也增加患各種癌癥和心血管疾病的風險，因為植物性荷爾蒙象大豆異黃酮都是補充的原理，而不是由自己體內產生的。人每天每時分泌荷爾蒙的水平都不一樣的。如果每天固定的刺激就容易讓乳房和子宮受體過度刺激而轉變成癌癥。

要緩解女性更年期癥狀並延緩更年期美麗依然，最根本的措施就是要雙向調節體內激素，避免雌激素的減少，而雌激素是依靠女性卵巢分泌而來，因此前提就是要激活衰退的卵巢功能，而目前世界各國最為推崇的天然草本補充療法就是以此為根本，能夠明顯恢復和強化卵巢機能，調節體內雌激素分泌水平，從而消除更年期的相關癥狀，從根本上解決問題。

紅人歸膠囊（Sangel）不含任何激素，內含其獨有的「SAG」。SAG能激活並恢復分泌卵泡和雌激素的能力和水平，從而快速恢復女性自身的雌激素分泌，使體內雌激素—內分泌水平重新回到平衡。

紅人歸膠囊針對以下癥狀最有效：

閉經、痛經、月經不調等經期綜合癥；頭暈目眩、註意力不集中、失眠健忘、情緒緊張等癥狀；潮熱、出汗、胸悶、心悸、氣短等癥狀；皮膚乾燥、彈性減退、光澤消失、皺紋增多等癥狀；脫髮、色斑、老年斑等癥狀；性慾衰退，陰道分泌物減少，性交時出現疼痛感等癥狀。

如有任何問題請打專家諮詢電話﹕北美請打免費電話﹕1-888-518-7778，北美以外的國家和地區請打1-604-518-7778或上網了解www.vikerm.com

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