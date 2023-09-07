佛朗明哥舞蹈徇眾要求 9月再次開班 三人小組成行

佛朗明哥舞蹈9月再次開班，小班制三人即可開課。

台灣佛朗明哥舞蹈名家黃珊珊來美多月，開課教授佛朗明哥舞蹈，在僑胞對佛朗明哥完全陌生的環境下，創出了一定的認同並開始受各界所愛戴，黃老師將於9月份再度開課，逢星期一上午班10:30-12:00時、下午班6:00-7:30時、星期六中午3:00-5:00時並採取小班制，滿三人即可小組開課，地點在法拉盛 42-10 Union St 一樓。

由於佛朗明哥舞是肢體很個性化的舞蹈，有助於緩解都市人的緊張生活，佛朗明哥舞在世界各地，非西班牙語的國家中，也得到了迅速的推廣。在亞洲，日本、韓國、臺灣、中國的香港 及上海和廣州等地，現今佛朗明哥舞己成了另一種新型的娛樂健身 方式。光在東京就有上千家佛朗明哥舞蹈學校。在香港佛朗明哥更搭配有與傳統古典吉他音樂會，場場爆滿。台灣歌手蔡依林在演唱歌曲《海盜》、鄭中基在演唱歌曲《第一眼的愛情》、南夢宮的射擊電玩《空戰奇兵：貝爾卡戰役》時就伴舞就選擇佛朗明哥舞。2022Dior（迪奧）新產品發表會，也首選佛朗明哥，一開場就把發表會，帶入了熱情、新潮、快活的氣氛！可見佛朗明哥的魅力越來越受人們肯定！

黃珊珊老師是台灣佛朗明哥舞蹈老師賴秀峰的得意門生，這次來美國移民 定居開課教授舞蹈，讓佛朗明哥能夠開啟華人 舞蹈的新視野，黃老師普遍將佛朗明哥舞蹈傳揚紐約地區，帶進華人社區。這舞蹈今年受到華人區各個年終派對邀請表演，由黃老師帶領學生的小團體佛朗明哥舞，把女性力與野性美的魅力，充分顯露！黃珊珊老師說佛朗明哥有很多優點，可以單獨跳表現出力與美，免去找舞伴的困擾，也可以團體跳，除了表現魅力與吸引力，表演的時候，更可以獲得在場絕大多數人的肯定，嘆為觀止！歡迎有興趣的朋友們一起參與。

佛朗明哥舞蹈班報名電話（516）301-0272或（347）556-5598歡迎查詢。

佛朗明哥舞蹈9月再次開班，小班制三人即可開課。