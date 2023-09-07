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USCIS更新入籍儀式選民登記指南

紐約訊
美國移民和公民身份局最近更新了有關入籍儀式中選民登記的指南
美國移民和公民身份局最近更新了有關入籍儀式中選民登記的指南

華盛頓D.C.，2023年9月1日 - 美國移民和公民身份局（USCIS）最近更新了有關入籍儀式中選民登記的指南，這一舉措旨在加強新公民參與民主選舉的機會。這些更新將使申請入籍的人更容易了解和遵守相關的選民登記程序。

入籍是一個重大的里程碑，允許合格的外國國民成為美國公民。根據新的指南，USCIS將在入籍儀式上提供更多的資訊，以幫助申請人明確了解選民登記選項，以及他們如何參與美國選舉過程。

USCIS發言人克里斯汀·戴維斯表示：「我們認為，入籍應該不僅僅是一個形式上的程序，而且應該是一個機會，使新公民能夠積極參與我們的民主制度。這些更新將提供更多的信息和方便，以確保入籍儀式不僅慶祝成為美國公民的時刻，還能夠激勵參與選舉。」

以下是新的選民登記指南的主要亮點：

1. 入籍儀式上的資訊會話：入籍儀式將包括一個資訊會話，旨在向新公民提供選民登記的基本知識。這將包括選民登記的重要性，以及如何進行選民登記。

2. 選民登記表格提供：USCIS將在入籍儀式上提供選民登記表格，使新公民能夠立即完成選民登記。這將省去他們尋找表格的時間和努力。

3. 電子選民登記選項：USCIS還將提供電子選民登記的選項，允許新公民在入籍儀式後立即進行選民登記。這將簡化程序，減少紙資料的使用。

4. 選民登記信息資源：USCIS將向新公民提供有關選民登記信息的資源，包括網站連結和聯絡信息，以幫助他們獲得更多幫助。

5. 選民登記的重要性：新的指南將強調選民登記的重要性，並鼓勵所有新公民參與選舉，發揮其民主權利。

這些更新旨在確保入籍儀式成為一個機會，使新公民能夠積極參與美國的選舉過程，並發揮其公民權利。USCIS強調，這些變化將幫助縮小選民參與的差距，並增強美國民主的活力。

戴維斯補充說：「我們希望這些更新能夠激勵更多的新公民參與投票，並為我們的國家的未來做出貢獻。民主的基石是參與，我們鼓勵每一位有資格的公民發揮其權利。」

選民登記指南納入更多關於選民登記的信息，以及新公民入籍儀式的詳細內容，納稅人可以訪問USCIS官方網站：www.uscis.gov。這一更新將於2023年10月1日生效，並將適用於所有入籍儀式。 USCIS鼓勵所有新公民積極參與，使他們的聲音在美國政治過程中得以聆聽。

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