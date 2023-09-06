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長島華人療養院 提供短/長期護理、復健服務

紐約訊
「長島華人療養院」內外環景佳。
「長島華人療養院」內外環景佳。

長島華人療養院」位長島納蘇郡，近皇后區，近年成立了華人團隊，中英雙語為華裔客人提供短/長期護理、短/長期復健服務，安全、專業、妥善。

「長島華人療養院」是由Loving Care Health Management LLC和納蘇大學醫療中心（Nassau University Medical Center）共同成立的，院長金娜女士說：「我們很高興將這項服務帶給每個需要的人。」20多年來，他們已經成功地向在長島和新澤西州的韓裔移民提供了這種護理。「我們現在希望進一步將其提供給華裔長者們。」該療養院為有非緊急醫療需求、持有Medicaid（白卡）、Medicare（紅藍卡）雙重資格、或有任何主要私人保險的老年患者，提供長期護理和短期住院服務。

Loving Care華人療養院的服務專案包括：營養豐富的中式美食/宗教祟拜和心靈關懷/戶外郊遊活動/生日慶祝活動、特殊節日、活動/節目慶典和豐富娛樂活動/母語服務/便利娛樂設施和電視頻道（中文、韓語、印度語）/專業的醫療團隊駐診/短期、長期護理/短期、長期復健/物理療法/透析治療診所/老年癡呆症特殊護理部門/多種感官和認知職業治療/腦中風後亞急性復康治療/急診室/傷口護理/氣管切開治療/暫托護理、臨終關懷/呼吸機系統服務/安排非緊急醫療預約交通工具。

華人部門歡迎其他醫療專業人員（尤其是醫院、老年科醫生）將出院時有這些醫療需求的華人老年患者轉介至Loving Care Health Management（長島華人療養院），並鼓勵家庭、社區組織和教會告知其有醫療需求的家人成員，好讓他們可以從公司的服務和屬靈關懷中受益。

欲瞭解更多資訊，請致電516-566-5196（辦公室）與華人療養院（Loving Care Chinese Division）聯繫，或安排線上訪問。 紐約長島地址：875 Jerusalem Avenue, Uniondale, NY 11553。網站：www.lovingcareusa.com。微信號：LovingCareChinese。

「長島華人療養院」內外環景佳。
「長島華人療養院」內外環景佳。

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